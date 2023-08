ATP: Stan Wawrinka ist noch heiß auf einen Titel

Der Eidgenosse Stan Wawrinka möchte vor seinem endgültigen Karriere-Aus in jedem Fall noch eine ATP-Tour-Trophäe stemmen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.08.2023, 15:18 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka hat noch ein klares Ziel vor Augen, bevor er den Schläger an den Nagel hängt

Auch wenn Stan Wawrinka mit Sicherheit zu den größten Kämpfern im Tennissport gehört, hat die Karriere des Schweizers - wie jede andere auch - ein Ablaufdatum. Und da "Stan the Man" schon beachtliche 38 Lenze zählt, könnte dieses näher sein, als so mancher Fan des Eidgenossen wahrhaben möchte.

Nach über zwei Jahrzenten des Profitennis hat Wawrinka noch ein klares Ziel vor Augen, das er nach seiner Auftakterfolg in Cincinnati in einem Interview mit Tennis Chanell klar definierte: "Wenn ich noch ein Ziel habe, dann dass ich noch einen Titel gewinne, bevor ich zurücktrete."

"Alles geht in die richtige Richtung"

Ende Juli war der dreifache Grand-Slam-Champion ganz knapp davor, beim ATP-World-Tour-250-Event in Umag den Turniersieg zu holen, scheiterte im Endspiel aber knapp am Australier Alexei Popyrin: "Ich war so nah dran. Ich weiß, dass ich einen dummen Rückhandfehler bei Breakball in Satz eins gemacht habe. Aber im Nachhinein - alles ist in Ordnung, alles geht in die richtige Richtung."

Der letzte Tour-Titel des Romanden datiert aus dem Jahr 2017, als er bei seinem Heimturnier in Genf den Deutschen Mischa Zverev in drei Sätzen bezwingen konnte. Insgesamt steht Wawrinka bei 16 Turniersiegen im Einzel, davon drei Major-Titel in Melbourne, Paris und New York.