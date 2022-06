ATP: Stefanos Tsitsipas auf Mallorca im Endspiel, Taylor Fritz in Eastbourne

Während sich beim Rasenklassiker im britischen Eastbourne Taylor Fritz und Maxime Cressy ins Finale spielen konnten, heißt das Endspiel auf Mallorca Stefanos Tsitsipas gegen Roberto Bautista Agut.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 20:47 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht auf Mallorca in seinem ersten Rasen-Finale

Das Endspiel beim ATP-World-Tour-250-Turnier auf Mallorca lautet Stefanos Tsitsipas gegen Roberto Bautista Agut. Zunächst spielte sich der an zwei gereihte Grieche mit einem 6:4, 6:4 über den Franzosen Benjamin Bonzi recht sicher in sein viertes Finale 2022, der 34-jährige Spanier folgte mit einem 7:6(5),-6:2-Erfolg über den Schweizer Qualifikanten Antoine Bellier.

Der auf der Baleareninsel an fünf gereihte Lokalmatador stand 2014 in seinem bislang einzigem Endspiel auf Rasen - damals konnte Bautista Agut in 's-Hertogenbosch gegen den Deutschen Benjamin Becker in drei Sätzen zuschlagen. Für den 23-jährigen Helenen ist es hingegen das erste Titelmatch auf grasigem Geläuf - im Head to head der beiden Protagonisten steht es 2:0 für den Weltranglisten-Sechsten. Tsitsipas ist übrigens auch der bislang einzige Spieler in dieser Saison, der auf allen Belägen ein Finalspiel erreichen konnte.

Eastbourne: Taylor Fritz - Maxime Cressy

Im britischen Eastbourne gingen die Halbfinalspiele erst deutlich später am Tage zu Ende, wurden doch zuerst die Vorschlussrunden-Begegnungen der Damen ausgespielt. Erster Finalist bei den Herren war dann der in Paris geborene US-Amerikaner Maxime Cressy, der den Wildcard-Spieler Jack Draper nach 2:42 Stunden Spielzeit 7:6 (5), 6:7 (2), 6:3 niederringen konnte. Cressy hatte in den Runden zuvor mit Cameron Norrie und Daniel Evans ebenfalls Lokalmatadore aus dem Wettbewerb genommen.

Den Schlusspunkt am Tennis-Freitag setzte dann Taylor Fritz mit einem 6:1,-6:7(5),-6:3-Sieg über den Australier Alex de Minaur. Der an drei geführte US-Amerikaner konnte das ATP-World-Tour-250-Turnier im Südosten Englands bereits 2019 für sich entscheiden. Die beiden Landsmänner, die nun im Finale aufeinandertreffen, haben auf Tour-Ebene noch nie Wettbewerbsmatch gespielt.

Hier das Einzel-Tableau aus Mallorca.

Hier das Einzel-Tableau aus Eastbourne.