ATP: Stefanos Tsitsipas findet einen neuen Muskel

Stefanos Tsitsipas wird nach seiner Ellbogen-Operation nach Australien fliegen, um am ATP Cup und den Australian Open teilzunehmen. Der Grieche musste sein Spiel anpassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.12.2021, 09:20 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat sich - ein wenig - neu erfunden

Die täglichen Wasserstandsmeldungen von Tennis Australia und den Tennisprofis selbst suggerieren ein reges Reiseaufkommen Richtung Sydney, Adelaide und Melbourne. Stefanos Tsitsipas wurde nun ebenfalls beim Üben mit Félix Auger-Aliassime gesichtet, der Start beim ATP Cup ab dem 01. Januar steht also nicht mehr in Frage. Tsitsipas spielt mit Griechenland in einer Gruppe mit Polen, Argentinien und Georgien, trifft also aller Voraussicht nach auf Hubert Hurkacz, Diego Schwartzman und Nikoloz Basilashvili.

Dass er sich nach Down Under begeben werde, hatte Tsitsipas gegenüber Sky Sport Italia vor wenigen Tagen noch einmal bestätigt, ganz selbstverständlich war diese Entscheidung nicht. Denn zum einen hat sich der French-Open-Finalist von 2021 mit seiner Impfung ziemlich lange Zeit gelassen. Zum anderen musste sich Tsitsipas nach dem Rückzug von den ATP Finals einer Operation am rechten Ellbogen unterziehen. Eine heikle Angelegenheit, die sich aber offenbar bewährt hat. Mit einem kleinen Fragezeichen.

Tsitsipas mit zwei Turniersiegen 2021

„Für mich ist es, als würde ich noch einmal ganz von vorne starten“, sagte Tsitsipas. „Ich stehe vor einer komplett neuen Herausforderung. Ich habe während der letzten beiden Jahre Schmerzen gespürt und dennoch gespielt, bis ich mich dazu entschieden habe, mich in Belgien operieren zu lassen. Ich bin sehr glücklich. Ich benutze nun einen Muskel, von dem ich fast nicht wusste, dass ich ihn hatte, um das Gelenk zu schonen. Ich habe meinen Spielstil geändert.“

Im vergangenen Jahr hatte Tsitsipas bei den Australian Open das Halbfinale erreicht, nachdem er in der Runde der letzten acht gegen Rafael Nadal einen 0:2-Satzrückstand wettmachen konnte. In der Vorschlussrunde war dann gegen Daniil Medvedev Schluss. In Monte Carlo holte Stefanos Tsitsipas erstmals den Titel bei einem ATP-Masters-1000-Turnier. Den letzten von bislang sieben Turniertriumphen gab es in Lyon, wo Tsitsipas im Endspiel gegen Cameron Norrie.