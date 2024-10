ATP Stockholm: Dimitrov visiert Finale gegen Paul an

Bei dem zweiten Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Stockholm setzte Grigor Dimitrov sich mit 2:6, 7:5 und 6:4 gegen Tallon Griekspoor durch. Im Finale kämpft der Bulgare gegen Tommy Paul um den zweiten Titel seiner Saison.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 21:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Nach dem heutigen Matchgewinn konnte der drittgesetzte Bulgare seine 2:0 Führung im Head-to-Head-Vergleich gegen Griekspoor weiter ausbauen. Nach einem Blitzstart im ersten Satz wurde es im zweiten und dritten Satz nochmals eng. Dimitrov ließ insgesamt zehn Breakchancen liegen gegen seinen niederländischen Kontrahenten liegen, drehte das Match im entscheidenden Satz aber noch zu seinen Gunsten. Im Kampf um seinen zehnten Karrieretitel trifft der Top-10 Spieler auf Tommy Paul.

Paul hatte bereits am Vormittag seinen Finalplatz gegen Publikumsliebling Stan Wawrinka gewonnen. Der nimmermüde Schweizer konnte drei sensationelle Hartplatz-Siege einfahren und konnte so das erste Mal in dieser Saison 2024 zwei Siege hintereinander feiern. Paul und Dimitrov begegneten sich trotz der jahrelangen gemeinsamen Zeit auf der ATP-Tour erst zwei Mal- und zwar im Jahr 2020. Bei den Australian Open sicherte sich der US-Amerikaner den Sieg, die Revenge des Bulgaren folgte bei den US-Open.

Hier das Einzel-Tableau der Herren