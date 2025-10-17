ATP Stockholm: Rune und Humbert kämpfen sich ins Halbfinale

Nach jeweils verlorenem ersten Durchgang konnten sich die favorisierten Holger Rune und Ugo Humbert in ihren Viertelfinalpartien gegen Tomas Martin Etcheverry und Lorenzo Sonego beim ATP-250-Turnier in Stockholm noch durchsetzen und treffen in der Runde der letzten Vier aufeinander.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 18:04 Uhr

© Getty Images Top-Favorit Holger Rune schaffte mit einem Comeback-Erfolg gegen Tomas Martin Etcheverry den Einzug ins Halbfinale.

Rune beißt sich angeschlagen gegen Etcheverry durch

Viel Mühe hatte der topgesetzte Holger Rune in seiner Viertelfinal-Partie gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Zwar versuchte der Däne, die Begegnung mit seinen druckvollen Schlägen in die Hand zu nehmen, beging dabei aber zu viele Eigenfehler und streute gerade auf der Vorhandseite ungewohnt hoch. Nach einem Break-Rückstand konnte sich der 22-jährige zwar noch einmal zurückkämpfen und den Tiebreak erreichen, musste diesen aber abgeben. Im weiteren Verlauf konnte Rune seine Fehlerquote deutlich verringern und schaffte mit seinem temporeichen Spiel den Satzgleichstand.

Mit dem Momentum im Rücken blieb der ehemalige Masters-Champion von Paris weiter am Drücker und sicherte sich im dritten Durchgang die ersten drei Spiele. Dennoch gab sich Etcheverry noch nicht geschlagen und kämpfte sich wieder in die Partie zurück. Nach dem Re-Break zum 2:3 musste sich Rune in einem Medical-Timeout beim Seitenwechsel am Oberschenkel behandeln lassen, der mit einem Verband umwickelt wurde. Nachdem der Gang des dänischen Davis-Cup-Spielers etwas unrund wirkte, setzte er alles auf eine Karte und versuchte, die Ballwechsel möglichst kurz zu halten. Beim Stand von 5:4 erkämpfte er sich einen Matchball, den er nach spektakulärer Rallye mit einem Vorhand-Winner zum 6:7 (4), 6:3, 6:4 nach zweieinhalb Stunden für sich verbuchen konnte.

Humbert mit Comeback-Sieg gegen Sonego

Eine harte Nuss zu knacken hatte der an Nr. 4 gesetzte Ugo Humbert mit dem Italiener Lorenzo Sonego. Dabei musste der Franzose im Verlauf des ersten Durchgangs fünf Break-Chancen seines Gegners abwehren, ehe er sich beim Stand von 6:5 seine erste Möglichkeit in Form eines Satzballs erspielen konnte, diese aber ebenfalls nicht nutzen konnte. Im Tiebreak packte dann der 30-jährige Sonego zum Abschluss mit fünf Punktgewinnen en Suite zu.

Im zweiten Akt schlichen sich bei Sonego immer mehr Fehler ein, während Humbert immer besser zu seinem variablen Spiel fand und seinen Gegner nicht einmal anschreiben ließ. Im Entscheidungsdurchgang hatte sich der italienische Davis-Cup-Spieler wieder gefangen und konnte das Geschehen zu Beginn offenhalten. Beim Stand von 3:3 schaffte der 25-jährige Humbert jedoch das Break, bestätigte dies mit einem umkämpften Aufschlagspiel unter Abwehr von drei Break-Chancen und nahm seinem Gegenüber zum Abschluss noch einmal das Service zum finalen 6:7 (3), 6:0, 6:3-Erfolg nach 2:45 Stunden ab.

Im Halbfinale bekommt es Humbert mit dem topgesetzten Holger Rune zu tun, gegen den er bislang alle fünf direkten Duelle auf der Tour abgeben musste.

