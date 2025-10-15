ATP Stockholm: Shapovalov muss sich gegen Leo Borg doch strecken

Denis Shapovalov steht beim ATP-250er-Turnier in Stockholm im Viertelfinale. Er schlug Wildcardspieler und Lokalmatador Leo Borg nach zwischenzeitlichen Problemen in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 23:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

6:2, 5:7, 6:1 hieß es für den Kanadier, aktuell die Nummer 23 im ATP-Ranking, gegen den Schweden Leo Borg, die 622 in den Charts. Der, wir wissen es ja alle, der Sohn von Tennislegende Björn Borg ist.

Für eine vergleichbare Karriere wird es realistisch betrachtet nicht mehr reichen für den 22-Jährigen, der in dieser Woche allerdings seinen größten Erfolg gefeiert hatte, mit dem Auftaktsieg gegen den in einer Formkrise steckenden Sebastian Ofner. Zur Freude der Zuschauer in Stockholm.

Borg steigert sich enorm

Gegen Shapovalov sah es anfangs nach einem schnellen Ende aus für Borg, der mit der Wucht von Shapovalovs Tennis nicht mithalten konnte. Und selbst in Sachen Offensivgeist, wenn er die Chance dazu erhielt, nicht allzu viel auf die Palette brachte. Dann aber, urplötzlich in Durchgang zwei, erwachte Borg und entwickelte einen mächtigen Zug. Er holte sich das Rebreak und am Ende den Satzausgleich. Im dritten Durchgang dann aber zog Shapovalov früh mit einem Doppelbreak davon. Am Ende holte er sich noch ein weiteres Break zum Einzug in die Runde der letzten Acht.

Der Auftritt in Stockholm, er sollte Borg aber Mut machen. Auch wenn er sich zunächst weiterhin im ITF-Circuit beweisen muss. Dank der Punkte aus Stockholm wird Borg in der kommenden Woche einen Sprung um rund 100 Plätze machen und sich im Bereich von Platz 520 einreihen. Platz 334 vor zwei Jahren war bislang sein High Ranking.

Auch Ruud und Korda sind weiter

Weiter ebenso in Stockholm: Casper Ruud, die Nummer 2 des Turniers, nach einem 7:6 (2) und 6:4 gegen Marin Cilic. Gegner nun im Viertelfinale: Sebastian Korda, der gegen Kamil Majchrzak erfolgreich war.

Holger Rune ist in Stockholm topgesetzt.

Zum Einzel-Draw in Stockholm