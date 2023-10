ATP Stockholm: Stan Wawrinka findet auch in Schweden nicht zu seiner Form

Stan Wawrinka hat im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Stockholm eine unerwartet klare Niederlage kassiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.10.2023, 19:49 Uhr

Stan Wawrinka sucht nach seiner Form

Enttäuschung für Stan Wawrinka: Der dreifache Grand-Slam-Sieger musste im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Stockholm im Achtelfinale eine klare Niederlage hinnehmen. Der Schweizer unterlag dem tschechischen Lucky Loser Tomas Machac am Donnerstag mit 4:6 und 1:6.

Wawrinka, der in Runde eins gegen Borna Gojo gewonnen hatte, wartet somit bereits seit den US Open auf zwei Siege am Stück. Bei seinen beiden jüngsten Auftritten auf ATP-Ebene verlor der 38-Jährige jeweils zum Auftakt. In Astana erwies sich Marcos Giron als zu stark, in Shanghai verlor Wawrinka gegen Dusan Lajovic.

Während Machac im Viertelfinale von Stockholm auf Laso Djere trifft, geht es für Wawrinka nun in seine Heimat. In der kommenden Woche schlägt der Weltranglisten-46. beim ATP-500-Turnier in Basel auf, wo er nach der Absage von Carlos Alcaraz direkt ins Hauptfeld rutschte. Die freigewordene Wildcard erhält Leandro Riedi.

Unterdessen gelang Adrian Mannarino in Stockholm am Donnerstag der Sprung ins Viertelfinale. Der an Position zwei gesetzte Franzose, der nach dem Aus von Holger Rune der Favorit auf den Titelgewinn ist, besiegte Roman Safiullin mit 6:4 und 6:4. Der Astana-Champion trifft nun auf Landsmann Gael Monfils, der dem Österreicher Filip Misolic in der Runde der letzten 16 keine Chance ließ.

