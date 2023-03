ATP: Stößt Greg Rusedski zum Team von Denis Shapovalov?

Wie ein für gewöhnlich gut informiertes Tennis-Portal berichtet, könnte Ex--Profi Greg Rusedski schon bald als zusätzlicher Coach mit Denis Shapovalov arbeiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 17:16 Uhr

© Getty Images Ist der Platz neben Greg Rusedski für Denis Shapovalov reserviert?

Greg Rusedski ist in der Endphase seiner Karriere zwar unter britischer Flagge durch den ATP-Zirkus gesegelt, was aber nichts daran ändert, dass Rusedski in Kanada das Licht der Welt erblickt hat. Und von vielen Leuten nach wie vor stark mit seinem Geburtsland in Verbindung gebracht wird.

Was aber wahrscheinlich nicht der Hauptgrund dafür ist, warum sich die Gerüchte verdichten, nach denen Rusedski bald einen neuen Job haben könnte. Denn wie das Portal tennismajors.com glaubwürdig erläutert, bahnt sich eine Zusammenarbeit zwischen Greg Rusedski und einem der beiden kanadischen Ausnahmespieler an. Und zwar jenem, bei dem es nicht rund läuft: Denis Shapovalov.

Rusedski immer schon mit viel Selbstvertrauen

Das würde insofern gut passen, als dass Rusedski ja auch als Linkshänder für Furore gesorgt hat, da fänden sich mit Sicherheit gemeinsameAnknüpfungspunkte mit Shapovalov, der in Indian Wells gleich im ersten Match an Ugo Humbert gescheitert war. Mutter Tessa Shapovalova soll sich aus dem Betreuerstab dem Vernehmen nach zurückgezogen haben, offiziell firmiert aktuell Ex-Profi Peter Polansky als Coach.

Das könnte auch so bleiben. Denn Rusedski, immer schon mit erstaunlichem Selbstbewusstsein gesegnet, sieht sich wohl eher als Supercoach, der nur zu ausgewählten Anlässen in der Box seines Schützlings sitzt.