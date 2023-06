ATP Stuttgart: Finale! Jan-Lennard Struff knackt Hurkacz!

Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 21) hat beim ATP-Turnier in Stuttgart das Finale erreicht. Er bezwang Hubert Hurkacz (ATP-Nr. 14) mit 3:6, 6:3 und 6:3 und spielt am Sonntag (ab 15.30 Uhr) um seinen ersten ATP-Tour-Titel.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 17.06.2023, 18:20 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff

Struff setzt damit seine extrem starke Spielzeit 2023 fort: Nach dem Riesenerfolg beim Masters-Turnier in Madrid steht er in seinem zweiten Endspiel in 2023 - und seinem dritten überhaupt. Nachdem jahrelang oft in der Vorschlussrunde Schluss gewesen war.

Struff erwischte dabei einen Fehlstart, gab direkt zu Beginn seinen Aufschlag ab - nach einer Schrecksekunde auf Seiten von Hubert Hurkacz, der weggerutscht war, aber weiterspielen konnte. Struff schien dennoch kurz irritiert und fabrizierte einen Doppelfehler zum Break für den Mann aus Polen. Der bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen ließ.

Struff bleibt dran - und breakt endlich

So lief es auch im zweiten Satz lange, bis Struff doch zu seiner ersten Breakchance kam, Hurkacz zu vorsichtig angriff und Struff mit einem starken Vorhandpassierball aufwartete. Und zum Satzausgleich souverän durchspielte.

In der Entscheidung schließlich gelang "Struffi" das entscheidende Break zum 3:1, am Ende noch ein zweites zum Sieg.

Struff nun gegen Tiafoe: "Werde alles geben!"

"Die Stimmung ist Weltklasse, volle Hütte wieder", freute sich Struff im Anschluss im Gespräch mit Servus TV über die Unterstützung von den Rängen. "Ich freue mich sehr auf morgen und werde alles geben." Struff trifft im Finale am Sonntag auf Frances Tiafoe.

"Es ist schwierig, gegen ihn zu spielen. Er serviert so gut, es gibt wenig Chancen. Er schlägt ein Ass nach dem anderen", analysierte Struff das Match gegen Hurkacz. "Dann hat er ein, zwei Punkte etwas loose gespielt. Es war wichtig, dass ich drangeblieben bin."

Struff siegte übrigens vor den Augen von Tennislegende Boris Becker. "Großes Rasentennis", komplimentierte der dreifache Wimbledon-Champ. "Du musst im Tunnel bleiben", war Beckers Tipp an "Struffi".

Das Finale am Sonntag beginnt um 15.30.

Krawietz/Pütz ebenfalls im Endspiel

Vor Struffs Sieg hatten auch zwei andere deutsche das Endspiel erreicht: Kevin Krawietz und Tim Pütz gewannen dabei mit 7:6 (6), 6:7 (12), 10:4 gegen Rohan Bopanna/Matthew Ebden. Im Finale geht's hier schon um 12 Uhr gegen Nikola Metic/Mate Pavic.

