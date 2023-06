ATP Stuttgart: Spieler, Auslosung, Preisgeld, TV, Livestream - alle Infos zu den BOSS Open 2023

Die BOSS Open 2023 starten an diesem Montag - und sind wieder glänzend besetzt. Alle Infos rund um das ATP-Turnier in Stuttgart haben wir hier für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.06.2023, 15:14 Uhr

Wer ist in Stuttgart dabei?

Wieder eine top Teilnehmerliste! Angeführt wird das Feld von Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 5), der eine Wildcard bekommen hat. Außerdem dabei: Top-Ten-Kollege Taylor Fritz (ATP-Nr. 8), Hotshot-King Frances Tiafoe (ATP-Nr. 12), Hubert Hurkacz (ATP-Nr. 14), Tommy Paul (ATP-Nr. 17), Lorenzo Musetti (ATP-Nr. 18). Und natürlich: der zweifache Sieger Matteo Berrettini (ATP-Nr. 20), der nach seiner Verletzungspause in Stuttgart wieder angreifen will. Wie übrigens auch im Vorjahr, als er von 0 auf 100 startete und erneut den Titel holte!

Ach ja: Auch Nick Kyrgios startet bei den BOSS Open 2023, überhaupt begin nt der Rasenliebhaber seine gesamte Saison jetzt erst, und das in Stuttgart!

Spiel Alexander Zverev in Stuttgart?

Nein - doch nicht. Zverev hatte eigentlich eine Wildcard erhalten, nach seinem Halbfinale bei den French Open allerdings verletzungsbedingt abgesagt.

Welche deutschen Teilnehmer sind dabei?

Top-Mann aus deutscher Sicht in Madrid-Finalist Jan-Lennard Struff! Der Weltranglisten-24. mag das schnelle Spiel auf Rasen, will nach seinem frühen Aus in Paris wieder angreifen.

Außerdem am Start: Daniel Altmaier und Vorjahres-Halbfinalist Oscar Otte. Der hatte mit einem Halbfinaleinzug begeistert, sucht nach seiner Knie-OP im Spätjahr 2022 aber noch seine alte Form. Vielleicht kommt Stuttgart für ihn gerade recht!

Wer spielt gegen wen - und wann?

Die Auslosung könnt ihr euch hier anschauen!

Zum täglichen Spielplan kommt ihr hier!

Wo kann ich das ATP-Turnier in Stuttgart im TV und Livestream sehen?

ServusTV Deutschland überträgt alle Centre-Court-Matches der BOSS OPEN 2023 live und exklusiv im Free-TV sowie bei ServusTV On!

Wie viel Preisgeld gibt es?

Insgesamt 795.730 Euro werden ausgeschüttet. Der Sieger bekommt 109.270 Euro, der Finalist 63.740. Fürs Halbfinale gibt's 37.435 Euro, fürs Viertelfinale 21.715 Euro, für die zweite Runde noch 12.610 Euro, für die erste Runde immerhin 7.705 Euro.

Die Sieger der vergangenen Jahre

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2022 Matteo Berrettini Andy Murray 6:4, 5:7, 6:3 2021 Marin Cilic Felix Auger-Aliassime 7:6 (2), 6:3 2020 abgesagt 2019 Matteo Berrettini (ITA) Félix Auger-Aliassime 6:4, 7:6 (11) 2018 Roger Federer (SUI) Milos Raonic (CAN) 6:4, 7:6 (3) 2017 Lucas Pouille (FRA) Feliciano Lopez (ESP) 4:6, 7:6 (5), 6:4 2016 Dominic Thiem (AUT) Philipp Kohlschreiber (GER) 6:7 (2), 6:4, 6:4 2015 Rafael Nadal (ESP) Viktor Troicki (SRB) 7:6 (3), 6:3