Stefanos Tsitsipas kommt nach Stuttgart

Das ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart hat eine prominente Nummer eins dazugewonnen: Stefanos Tsitsipas wird beim TC Weissenhof aufschlagen. ServusTV überträgt das Turnier ab Montag live.

von PM

zuletzt bearbeitet: 08.06.2023, 21:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© BOSS Open /Paul Zimmer Stefanos Tsitsipas schlägt in Stuttgart auf

Das Teilnehmerfeld der BOSS OPEN in Stuttgart kann mit einem weiteren Topstar aufwarten! Der Grieche Stefanos Tsitsipas eröffnet wie 2022 auch in diesem Jahr wieder seine Rasensaison auf dem Weissenhof. „Der Weissenhof ist ein Club mit viel Tradition und ich freue mich schon darauf, hier in der nächsten Woche meine Vorbereitung auf Rasen zu starten“, so Tsitsipas.

Der derzeitige Weltranglisten-Fünfte hat in der vergangenen Saison bei den Mallorca Championships, die wie die BOSS OPEN von „e|motion sports“ veranstaltet werden, seinen ersten ATP-Titel auf grünem Untergrund geholt und damit auf allen Belägen (Rasen, Sand, Hartplatz) Turniere auf der ATP-Tour gewonnen – insgesamt stehen für Tsitsipas neun Turniersiege zu Buche. In der laufenden Saison stand der 24-Jährige bei den Australian Open in Melbourne sowie in Barcelona jeweils im Endspiel. Zudem erreichte er in Rom das Halbfinale und zuletzt bei den French Open in Paris die Runde der letzten Acht.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Stefanos Tsitsipas ein weiterer Top-Ten-Star bei den diesjährigen BOSS OPEN antreten wird. Mit dem Turniersieg im Vorjahr bei den Mallorca Championships hat er auch seine Qualitäten auf Rasen unter Beweis gestellt. Mit seiner Teilnahme ist der Favoritenkreis in Stuttgart noch größer geworden“, erklärt Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

Nick Kyrgios und Matteo Berrettini sind bereits in Stuttgart eingetroffen

Der italienische Titelverteidiger Matteo Berrettini und der Australier Nick Kyrgiossind bereits am Donnerstag in Stuttgart eingetroffen! BOSS-Markenbotschafter Berrettini hat beim Rasen-Highlight schon zweimal (2019, 2022) triumphiert und nach neun Matches am Weissenhof immer noch eine blütenweiße Weste. Kyrgios stand 2018 und 2022 jeweils im Halbfinale.

ServusTV Deutschland überträgt alle Centre-Court-Matches der BOSS OPEN live und exklusiv im Free-TV sowie bei ServusTV On.