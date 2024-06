ATP Stuttgart: Jan-Lennard Struff erreicht das Achtelfinale

Der Warsteiner Jan-Lennard Struff hat beim Rasenturnier in Stuttgart mit einem Sieg über Flavio Cobolli das Achtelfinale erreicht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.06.2024, 20:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© BOSS OPEN / Paul Zimmer Jan-Lennard Struff am Dienstag in Stuttgart

Guter Auftakt für Jan-Lennard Struff beim ATP-World-Tour-250-Event in Stuttgart: Der DTB-Spieler steht nach einem 7:6-(7),-6:3-Erfolg über den Italiener Flavio Cobolli im Achtelfinale des Rasenturniers in Stuttgart. Nach lediglich 68 Minuten war die nur im ersten Satz spannende Begegnung auch schon wieder vorbei. Die Nummer sieben des Turniers bekommt es in der zweiten Runde mit dem Franzosen Arthur Rinderknech zu tun.

Nach der kurzfristigen aber erwartbaren Absage von Alexander Zverev am Dienstagnachmittag (Abgeschlagenheit nach dem French-Open-Finale) ist Struff die große heimische Hoffnung am Stuttgarter Weissenhof. Der Warsteiner konnte im vergangenen Jahr das Endspiel der BOSS Open erreichen, musste sich dort allerdings dem US-Amerikaner Frances Tiafoe geschlagen geben.

Am Mittwoch sind mit Dominik Koepfer (gegen Lorenzo Musetti aus Italien) und Yannick Hanfmann (gegen den gerade erwähnten Tiafoe) zwei deutsche Spieler im Einsatz.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart.