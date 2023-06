ATP Stuttgart: Jan-Lennard Struff unterliegt Frances Tiafoe - im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 24) trifft im Finale des ATP-Turniers von Stuttgart auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe (ATP-Nr. 12) - ab 15.30 Uhr live auf Servus TV und Servus TV On - sowie bei uns im Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2023, 18:27 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff, Frances Tiafoe

Klappt es endlich mit dem ersten ATP-Titel für Jan-Lennard Struff? In Stuttgart hat er sich mit tollen Matches ins Finale gespielt - in das dritte seiner Karriere nach München in 2021 und dem Masters-Turnier in Madrid in 2023.

Im Halbfinale gegen Hubert Hurkacz hatte Struff dabei eine tolle Leistung gezeigt, hat auf die wenigen Chancen bei Aufschlag des Polen gewartet - und dann eiskalt zugeschlagen. Und bei eigenem Service vor allem in den Sätzen 2 und 3 selbst kaum etwas zugelassen.

"Im Tunnel bleiben", so der große Tipp von Legende Boris Becker im Anschluss - Becker hatte den Samstag auf dem Weissenhof verbracht und will auch zum Finale erscheinen.

Struff-Gegner Tiafoe: Entspanntheit in Person

Gegner Frances Tiafoe? Hatte ebenfalls groß aufgespielt diese Woche, auch nach seinem mentalen Knick im Viertelfinale gegen Lorenzo Musetti. Tiafoe, die Entspanntheit in Person, schien auch unbeeindruckt von der Aussicht, in einem möglichen Finale gegen Struff das Publikum nicht auf seiner Seite zu haben. Hauptsache Stimmung auf dem Court, so seine Gedanken.

Im direkten Vergleich zwischen Struff und Tiafoe steht es 1:1. 2019 in Antwerpen (auf Hartplatz) gewann Tiafoe mit 6:3, 6:4, 2020 in Roland Garros (auf Sand) Siegte Struff mit 3:6, 7:6 (5), 6:3, 6:7 (2) und 6:3.

Auf Rasen haben die beiden bislang noch nicht gegeneinander gespielt.

Wo kommt das Stuttgart-Finale Struff gegen Tiafoe?

Das Finale der BOSS Open zwischen Jan-Lennard Struff und Frances Tiafoe beginnt ab 15.30 Uhr - im Fernsehen seid ihr auf Servus TV live dabei, online auf Servus TV On. Und im Liveticker bei uns!

ServusTV Deutschland überträgt alle Centre-Court-Matches der BOSS OPEN 2023 live und exklusiv im Free-TV sowie bei ServusTV On!

