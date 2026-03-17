ATP Stuttgart: Nick Kyrgios und Justin Engel erhalten Wildcards

Nick Kyrgios und Justin Engel werden dank Wildcards beim ATP-250-Turnier in Stuttgart am Start sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2026, 15:58 Uhr

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© Getty Images Nick Kyrgios wird in Stuttgart aufschlagen

Aktuell ist es um Nick Kyrgios wieder einmal ruhig geworden. Der 30-Jährige absolvierte seit seinem Doppel-Auftritt bei den Australian Open kein Match mehr und wird voraussichtlich auch die Sandplatzsaison auslassen. “Ich werde die Rasen-Saison und UTS-Events spielen”, verriet Kyrgios zuletzt in einem Q&A auf Instagram.

Seine Rückkehr könnte Kyrgios beim ATP-250-Turnier in Stuttgart (8. bis 14. Juni) feiern. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, erhielt der Wimbledon-Finalist von 2022 eine Wildcard für das Event. "Der Weissenhof ist eine großartige Tennis-Location mit richtig guten Rasenplätzen. Jedes Mal, wenn ich dort war, hatte ich eine gute Zeit – die Fans und die Atmosphäre sind sehr speziell, daher freue ich mich schon auf ein Wiedersehen“, wurde Kyrgios, der 2023 zum bisher letzten Mal in Stuttgart aufschlug, zitiert.

Engel sorgte 2025 fürFurore

Neben Kyrgios dürfen sich die Zuschauer auch auf Justin Engel freuen. Im Vorjahr hatte der Teenager in Stuttgart sensationell das Viertelfinale erreicht. “Die Erfolge bei den BOSS OPEN haben mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das Turnier ist perfekt organisiert und die deutschen Fans machen in jedem Match riesig Stimmung. Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir mit der erneuten Vergabe einer Hauptfeld-Wildcard geschenkt wird. Das bedeutet mir sehr viel”, sagte Engel.

Vor Kyrgios und Engel hatten bereits Titelverteidiger Taylor Fritz, Frances Tiafoe und Tommy Paul, Matteo Berrettini und Lokalmatador Jan-Lennard Struff ihren Start in Stuttgart bestätigt.