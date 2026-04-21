Wimbledon-Vorbereitung: Zverev schlägt in Stuttgart auf

Alexander Zverev wird im Anschluss an die French Open beim ATP-250er-Turnier in Stuttgart an den Start. Damit wechselt die deutsche Nummer eins direkt nach der Sandplatzsaison auf den Rasen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 13:19 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev kehrt im Juni nach Stuttgart zurück.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev schlägt zur Vorbereitung auf das Rasen-Highlight in Wimbledon im Sommer wieder in Stuttgart auf. Das verkündete der Weltranglistendritte in einer Videobotschaft auf dem Instagram-Account des Turniers (6. bis 14. Juni). Im Vorjahr hatte Zverev dort seinen ersten ATP-Titel auf Rasen knapp durch eine Finalniederlage gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz verpasst.

"Ich freue mich riesig, wieder in Stuttgart bei den BOSS Open dabei zu sein. Ich freue mich auch riesig auf die Fans und auf die Atmosphäre. Ich kann es kaum erwarten, euch alle dort wieder auf dem Centre Court zu sehen – bis bald", sagte Zverev. Auch der Weltranglistensiebte Fritz hat wieder für das Turnier gemeldet. Aus deutscher Sicht schlagen zudem Routinier Jan-Lennard Struff und Nachwuchshoffnung Justin Engel in Stuttgart auf.

https://www.instagram.com/bossopen/reel/DXY8F4KMAY3/

Zverev noch ohne Titel auf Rasen

Rasen gilt nicht als Lieblingsbelag von Zverev. Nach seinem Finaleinzug in Stuttgart war er im Vorjahr in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier in London startet am 29. Juni.

Bisher hat Alexander Zverev noch keinen Titel auf dem grünen Geläuf gewinnen können. Neben seinem Finaleinzug in Stuttgart im Vorjahr, erreichte Zverev zudem in den Jahren 2016 und 2017 das Endspiel beim ATP-500er-Turnier in Halle. 2016 unterlag Zverev im Finale seinem Landsmann Florian Mayer. Zwölf Monate später holte sich Roger Federer bei einem seiner Lieblingsturniere den Titel.