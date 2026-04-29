BOSS OPEN: Tennis-Komet Valentin Vacherot ist im Anflug auf Stuttgart

Das Teilnehmerfeld der BOSS OPEN vom 6. bis 14. Juni in Stuttgart nimmt immer hochkarätigere Formen an! Nach Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev sowie Titelverteidiger und BOSS-Markenbotschafter Taylor Fritz (USA) haben mit dem Italiener Flavio Cobolli (ATP-Rang 13) und dem Monegassen Valentin Vacherot (ATP-17) zwei weitere Stars aus den Top-20 der Weltrangliste für das Rasentennis-Highlight gemeldet. Zudem wird Tschechiens aufstrebender Jungstar Jakub Mensik (ATP-27) am Weissenhof aufschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 08:06 Uhr

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© Corinne Dubreuil / ATP Tour Valentin Vacherot schlägt ebenfalls bei den BOSS OPEN 2026 auf

Niemand hat die Tenniswelt in den vergangenen Monaten derart verblüfft wie Valentin Vacherot. Der kometenhafte Aufstieg des Monegassen nahm im vergangenen Oktober beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai seinen Lauf, wo er nach erfolgreich überstandener Qualifikation sensationell den Titel holte – als Nummer 204 der Weltrangliste! Damit schrieb er Tennisgeschichte, denn nie zuvor war ein Turniersieger eines Masters-Events in der Weltrangliste niedriger gereiht.

Vacherot gab auf dem Weg zu seinem bisher größten Triumph im Halbfinale dem Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic das Nachsehen und setzte sich danach im Endspiel in einem „Familienduell“ gegen seinen Cousin Arthur Rinderknech durch. „Heute gibt es zwei Sieger und eine Familie, die gewonnen hat. Es ist nicht real. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Es ist wie in einem Traum“, rang Vacherot nach seinem Husarenstück in China nach Worten.

In dieser Saison sorgte der 27-Jährige für den nächsten Meilenstein, als er bei seinem Heimturnier als erster Monegasse bis in das Halbfinale vordrang und damit auch erstmals den Sprung in die Top-20 im ATP-Ranking schaffte. Nach diesen herausragenden Erfolgen wird Vacherot mit viel Selbstvertrauen nach Stuttgart kommen. „Ich freue mich schon sehr darauf, zum ersten Mal bei den BOSS OPEN dabei zu sein. Nachdem ich in Shanghai auf Hartplatz und in Monte Carlo auf Sand sehr gute Turniere gespielt habe, möchte ich natürlich auch auf Rasen gut performen – am besten gleich in Stuttgart“, hat sich Vacherot für seine Weissenhof-Premiere vorgenommen.

Mit dem Italiener Flavio Cobolli und dem Tschechen Jakub Mensik werden auch zwei aufstrebende Youngsters in diesem Jahr bei den BOSS OPEN aufschlagen! Der 23-jährige Cobolli hat 2025 die Turniere in Bukarest und Hamburg gewonnen, war in der laufenden Saison auch bereits in Acapulco erfolgreich und stand zuletzt in München im Finale. Dass er auch das Spiel auf Rasen beherrscht, bewies Cobolli im Vorjahr in Wimbledon, wo die derzeitige Nummer 13 der Weltrangliste erstmals das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichte. „Stuttgart ist der perfekte Ort, um in die Rasensaison zu starten. Ich gehe mit dem Ziel in das Turnier, vor dem Grand Slam in Wimbledon möglichst viel Matchpraxis zu sammeln“, betont Cobolli.

Der 20-jährige Mensik hat seine bisher größte Sternstunde im Vorjahr mit dem Triumph beim Masters-1000-Turnier in Miami erlebt. In Auckland hat er zu Beginn dieser Saison seinen zweiten ATP-Titel geholt. Bei den BOSS OPEN feiert Mensik, der als eine der heißesten Tennis-Zukunftsaktien gilt, sein Debüt: „Dem Turnier in Stuttgart eilt ein hervorragender Ruf voraus, daher bin ich schon sehr gespannt darauf, was mich dort erwarten wird“, erklärt Mensik.

„Valentin Vacherot hat in den vergangenen Monaten eine der aufregendsten Geschichten auf der ATP-Tour geschrieben. Wir sind schon sehr auf seine Premiere bei den BOSS OPEN gespannt. Mit Flavio Cobolli wird ein interessanter Spieler auf den Weissenhof kommen, der sich mit konstant starken Leistungen in den Top-20 der Tennis-Welt etabliert hat. Dazu freuen wir uns, dass der hochtalentierte Jakub Mensik in diesem Jahr ebenfalls zum ersten Mal in Stuttgart spielen wird“, so Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

Mit Alexander Zverev (ATP-3), Taylor Fritz (7), Flavio Cobolli (13), Valentin Vacherot(17) sowie den US-Amerikanern Tommy Paul (18) und Frances Tiafoe (19) führen sechs Top-20-Spieler das vorläufige Teilnehmerfeld der BOSS OPEN 2026 an. Der zweifache Stuttgart-Triumphator und BOSS-Markenbotschafter Matteo Berrettini (ITA) sowie der Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios (AUS) stehen ebenso auf der Meldeliste wie aus deutscher Sicht Routinier Jan-Lennard Struff und Zukunftshoffnung Justin Engel.



Red Bull verleiht dem Stuttgarter Turnier auch 2026 Flüüügel



Nach dem erfolgreichen Start der Partnerschaft im vergangenen Jahr können sich sowohl Spieler als auch Fans erneut auf die Integration von Red Bull als Premium Partner bei den BOSS OPEN freuen. Unter höchst professionellen Bedingungen haben die Tennisasse die Möglichkeit, sich in der Red Bull Athlete Zone auf ihre Matches vorzubereiten. Am Weissenhof werden sowohl die Red Bull Energy Drinks als auch die ORGANICS by Red Bull angeboten. Damit ist für Abkühlung an warmen Turniertagen gesorgt. Erfrischungen sind auch während der Spielpausen am Centre Court möglich.