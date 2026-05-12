Zverev, Shelton und Fritz führen das Staraufgebot in Stuttgart an

Die Fans dürfen sich bei den BOSS OPEN von 6. bis 14. Juni auf dem Stuttgarter Weissenhof auf ein wahres Tennis-Feuerwerk freuen! Die von Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev angeführte Meldeliste besticht mit drei Top-Ten-Stars und gleich 14 Assen aus dem Kreis der 30 besten Spieler der Welt.

von PM/red.

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 09:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© BOSS Open Alexander Zverev führt das Feld in Stuttgart an

Vorjahresfinalist Alexander Zverev (ATP-Rang 3), Ben Shelton(USA/ATP-6) und Titelverteidiger Taylor Fritz (USA/ATP-7) führen das hochklassige Teilnehmerfeld bei den BOSS OPEN 2026 an! In bester Erinnerung ist noch das vorjährige Endspiel, in dem sich BOSS-Markenbotschafter Fritz gegen Zverev auf dem ausverkauften Centre Court in zwei Sätzen durchsetzen konnte. Wie stark Fritz auf Rasen ist, beweist auch die Tatsache, dass er fünf seiner zehn ATP-Titel auf grünem Untergrund geholt hat.

Nimmt man das aktuelle Live-Ranking her, in dem Alexander Bublik auf Platz zehn rangiert, dann werden Anfang Juni sogar vier Top-Ten-Stars bei dem mit 768.220 Euro dotierten BOSS OPEN in Stuttgart aufschlagen. Der Kasache spielte 2025 eine überragende Saison und stellte mit dem Triumph in Halle auch seine Qualitäten auf Rasen eindrucksvoll unter Beweis. Danach ließ Bublik, der für seinen unkonventiellen Spielstil bekannt ist, auch noch Turniererfolge in Gstaad, Kitzbühel und Hangzhou folgen. In diesem Jahr trug sich der 28-Jährige in Hongkong ebenfalls bereits in die Siegerliste auf der ATP-Tour ein.

Starke Präsenz der US-Stars

Das gelang auch dem US-Amerikaner Ben Shelton, der nach seinem Heimtriumph in Dallas unlängst auch in München den Titel geholt hat. Mit seinem harten, krachenden Aufschlag bringt Shelton auch alle Voraussetzungen für das Spiel auf dem schnellen Rasenbelag mit. Beim Blick auf das Hauptfeld fällt die starke Präsenz der US-Stars auf. Neben Fritz und Shelton haben mit Tommy Paul(ATP-18), Learner Tien (ATP-21), Frances Tiafoe(Stuttgart-Sieger 2023/ATP-22), Brandon Nakashima (ATP-32), Alex Michelsen (ATP-42) und Sebastian Korda (ATP-43) nicht weniger als acht Spieler aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten gemeldet. Gespannt darf man auf den Weissenhof-Auftritt von Tien sein, der im Vorjahr die Next Gen ATP Finals in Dschidda gewonnen hat und als großes Versprechen für die Zukunft gilt.

Mit dem zweifachen Stuttgart-Sieger und BOSS-Markenbotschafter Matteo Berrettini (ITA) sowie dem Tennis-Entertainer Nick Kyrgios (AUS) schlagen auch zwei bekannte Gesichter erneut in Stuttgart auf. Stark ist auch das deutsche Aufgebot beim Heimturnier: Neben Alexander Zverev sind auch Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff und Justin Engel mit dabei. Auch im Doppel ist Deutschland mit einigen „schlagkräftigen“ Paarungen vertreten: Die Monte-Carlo-Sieger Kevin Krawietz und Tim Pütz sind ebenso am Start wie die München-Sieger Jakob Schnaitter und Mark Wallner. Dazu hat auch das Duo Hanfmann/Struff für den Doppel-Wettbewerb gemeldet.

“Grandioses Teilnehmerfeld”

„Wir dürfen uns in diesem Jahr mit acht Stars aus den Top-18 der Weltrangliste über ein grandioses Teilnehmerfeld bei den BOSS OPEN freuen, das hochkarätiges wie spektakuläres Rasentennis garantiert – und das vom Start der Qualifikation bis zum letzten Punkt im Endspiel. Mit Alexander Zverev, Ben Shelton Taylor Fritz und Alexander Bublik, weiteren klingenden Namen wie Matteo Berrettini und Nick Kyrgios sowie interessanten Newcomern wie Learner Tien und Justin Engel, der dank des Next Gen Accelerators direkt im Hauptfeld steht, bieten wir den Besucherinnen und Besuchern eine perfekte Mischung unterschiedlicher Spielstile und Tennis-Generationen“, erklärt Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

Der ehemalige Weltranglisten-42. und Turnierbotschafter Michael Berrer stimmt Weindorfer zu: „Die diesjährige Teilnehmerliste unterstreicht die positive Entwicklung der BOSS OPEN. Das Turnier entwickelt sich durch zahlreiche Neuerungen kontinuierlich weiter – und genau das nehmen auch die Spieler wahr. Die hervorragenden Bedingungen auf den Stuttgarter Rasenplätzen, das besondere Ambiente auf der Anlage des TC Weissenhof sowie viele weitere Details sprechen sich auf der Tour herum. Das spiegelt sich schließlich in einem außergewöhnlich starken Feld wie in diesem Jahr mit einem Cut-Off von 43 wider“, betont Berrer.

Der Cut-Off bezeichnet jene Weltranglistenposition, die für einen direkten Platz im Hauptfeld eines ATP-Turniers erforderlich ist. Der Cut-Off von 43 ist der höchste in der jüngeren Vergangenheit der BOSS OPEN und ein weiterer Indikator für ein extrem stark besetztes Turnier.