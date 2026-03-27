BOSS Open: Mercedes-Benz schlägt wieder in Stuttgart auf

Mercedes-Benz erweitert sein Tennis-Engagement um die BOSS OPEN und feiert beim ATP-Rasenturnier vom 6. bis 14. Juni 2026 in Stuttgart ein Comeback.

von PM

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 10:26 Uhr

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© BOSS Open Mercedes ist zurück bei den BOSS Open

Es kann getrost als „Comeback des Jahres“ auf Sponsorenebene bezeichnet werden – die Rückkehr von Mercedes-Benz zu den BOSS OPEN! Von 1979 bis 2021 hat Mercedes-Benz dem Tennis-Highlight auf der Anlage des TC Weissenhof als Titelsponsor seinen Namen gegeben, jetzt wird das Unternehmen mit dem Stern offizieller Premium Partner des ATP-Turniers und baut damit seine langjährige Verbindung zum Tennissport weiter aus. Mit diesem Sponsoring stärkt Mercedes-Benz sein Engagement im Tennis und hebt zudem die Bedeutung seiner Heimatstadt Stuttgart hervor.



„Wir freuen uns sehr, Mercedes-Benz wieder bei den BOSS OPEN begrüßen zu dürfen. Das Turnier und Mercedes-Benz verbindet eine lange und erfolgreiche Geschichte. Mit dieser Partnerschaft setzen wir unseren gemeinsamen Weg fort, Mercedes-Benz unterstreicht damit auch die enge Verbindung zwischen dem Turnier und der Stadt Stuttgart. Wir sind sehr stolz darauf, mit HUGO BOSS und Mercedes-Benz mit weltweit sehr erfolgreichen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die ihre Wurzeln in Baden-Württemberg haben“, betont Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

„Unsere Kundinnen und Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns – und Sport bietet eine einzigartige Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten und echte Verbindungen zu schaffen. Tennis hat bei Mercedes-Benz seit jeher einen besonderen Stellenwert: eine Sportart, die für Einsatz, Verantwortung und Selbstvertrauen steht. Während wir die WTA weltweit mit großer Überzeugung unterstützen, fühlt sich die Partnerschaft mit den BOSS OPEN hier in Stuttgart, der Heimat von Mercedes-Benz, wie „Willkommen Zuhause“ an, im wahrsten Sinne des Wortes. Es zeigt, worauf es uns ankommt: nah bei den Menschen zu sein und echte Verbindungen dort zu schaffen, wo sie wirklich zählen“, erklärt Mathias Geisen, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG, Vertrieb & Customer Experience.



Für Mercedes-Benz bieten die BOSS OPEN die Gelegenheit, die enge Verbundenheit zur Region Stuttgart hervorzuheben und gleichzeitig ein internationales Tennispublikum anzusprechen. Als „Official Automotive Partner“ unterstützt Mercedes-Benz das Turnier mit einer eigenen Shuttle-Flotte vor Ort und gewährleistet so die Mobilität von Spielern, Offiziellen und Gästen, während zugleich besondere Erlebnisse für alle Besucher geschaffen werden.



Mit den BOSS OPEN baut Mercedes-Benz sein globales Engagement im Tennissport weiter aus. Das Turnier in Stuttgart ergänzt bestehende Partnerschaften von Mercedes-Benz, darunter Kooperationen mit der WTA-Tour und dem Laver Cup sowie mit den Markenbotschaftern Coco Gauff und Roger Federer.

Zehn Wochen vor Turnierbeginn glänzt das Teilnehmerfeld der BOSS OPEN 2026 bereits mit zahlreichen klingenden Namen. So wird der US-Amerikaner Taylor Fritz versuchen, seinen Vorjahrestitel auf dem Weissenhof erfolgreich zu verteidigen. Dazu haben mit Frances Tiafoe und Tommy Paul zwei weitere US-Stars ebenso gemeldet wie der zweifache Stuttgart-Triumphator Matteo Berrettini (ITA), der australische Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios und das deutsche Duo Jan-Lennard Struff und Justin Engel.

