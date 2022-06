ATP Stuttgart: Oscar Otte im Halbfinale - Gegner Bonzi muss zurückziehen

Oscar Otte (ATP-Nr. 61) steht im Halbfinale des ATP-Turniers in Stuttgart. Er profitierte vom Nichtantritt seines Gegners Benjamin Bonzi.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 11:15 Uhr

© Getty Images Oscar Otte

Oscar Otte steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines ATP-Turniers. In Stuttgart profitierte er allerdings von der krankheitsbedingten Spielabsage seines Viertelfinal-Gegners Benjamin Bonzi.

Otte hatte bei den Boss Open am Stuttgarter Weissenhof seine zwei ersten Auftritte mit Bravour absolviert, im Achtelfinale dabei Denis Shapovalov aus dem Turnier genommen.

Dank des Halbfinaleinzugs könnte Otte in der kommenden Woche auch erstmals in die Top 50 der Welt einziehen - im Live-Ranking steht er aktuell genau auf Platz 50. Otte ist einer der größten Aufsteiger der letzten Monate - will aber noch mehr, wie er in Stuttgart erklärte.

Otte hatte im Frühjahr beim ATP-Turnier in München erstmals die Vorschlussrunde eines ATP-Events erreicht.

Im Halbfinale von Stuttgart wartet Otte nun auf den Sieger der Partie zwischen Matteo Berrettini und Lorenzo Sonego.

