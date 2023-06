ATP Stuttgart: Tsitsipas, Musetti, Tiafoe - Frustbewältigung auf Rasen

Stefanos Tsitsipas bereitet sich in Stuttgart noch auf seinen ersten Einsatz vor. Er ist nicht der einzige Spieler, der aus Roland Garros ein kleines Sorgenpäckchen mitgenommen hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 15:13 Uhr

© privat/tennisnet Das neue Spieler-Trainer-Traumpaar? Eher nicht. Feliciano Lopez und Apostolos Tsitsipas in Stuttgart

Von Jens Huiber aus Stuttgart

Man muss sich das Szenario am Dienstag um die Mittagszeit wie folgt vorstellen: Auf den drei Rasenplätzen der untersten Ebene beim TC Weissenhof spielten also von rechts nach links: Corentin Moutet gegen Aslan Karatsev, was erwartungsgemäß hohen Unterhaltungswert hatte. Moutet sendet durchgängiger als jedes lokale Radio, der Franzose kommentiert jeden, wirklich jeden einzelnen Punkt - und kassiert schon zum Ende des ersten Satzes einen Strafpunkt, weil er eine Kugel den Killesberg abwärts prügelt.

Gleich daneben hat sich eine interessante Trainingsgruppe gefunden: Die Herren Tsitsipas üben da zunächst nur mit Feliciano Lopez, dann geht Stefanos für ein paar Minuten raus - und Apostolos gibt den Sparringpartner für den alten Feli, der ja eigentlich in zwei Wochen auf Mallorca seine Karriere beenden möchte. Natürlich auf Rasen.

Stefanos Tsitsipas hat es nach dem Training eilig, Autogramm- oder Fotowünsche der wirklich zahlreichen Fans werden nicht erfüllt. In den letzten Tagen hat Tsitsipas mit ein paar Videos die Aufmerksamkeit jener Tennisfans erregt, die sich auch auf dem Boulevard wohlfühlen. Die Romanze mit Paula Badosa hat die Runde gemacht - was Vater Apostolos dazu sagt, ist noch nicht dokumentiert. In Stuttgart ist Badosa jedenfalls nicht mit dabei, Stefanos hat die Players´ Party am Montagabend gemeinsam mit seinem Vater besucht.

Tsitsipas und Musetti von Alcaraz vorgeführt

Als sportliches Päckchen hat Tsitsipas aus Roland Garros eine deftige Niederlage gegen Carlos Alcaraz mitgenommen, die bis zum Stand von 5:2 im dritten Satz für den Spanier die Anmutung einer Lehrstunde hatte. Nicht viel besser war es zwei Tage zuvor Lorenzo Musetti gegen Alcaraz ergangen. Der Italiener spielt parallel zum Training von Tsitsipas ein Doppel mit Lorenzo Sonego. Musetti hat am Montag gegen Borna Gojo sein erstes Match überhaupt auf Rasen gewonnen, trifft im Achtelfinale auf Gregoire Barrere aus Frankreich.

Das Doppel mit Sonego hat Musetti ebenfalls für sich entschieden, und zwar gegen William Blumberg und Frances Tiafoe. Letzterer ist der Dritte im Bunde, der in Stuttgart ein wenig Frustbewältigung auf Rasen betreibt. Tiafoe hat immerhin nicht gegen Carlos Alcaraz verloren, sondern gegen Alexander Zverev. In einem Match allerdings, in dem der Deutsche geradezu um einen fünften Satz gebettelt hat. Tiafoe hat dankend abgelehnt, ging nach vier Durchgängen als Verlierer vom Court Philippe-Chatrier.

Für die Rasensaison haben die Ergebnisse aus Paris indes keine Relevanz, wie auch Daniel Altmaier in seiner kurzen Pressekonferenz nach dem Aus gegen Chris O´Connell festhielt. Es gebe das normale Tennis - und dann eben jenes auf Gras. Das sollte auch den Frustrierten von Paris Auftrieb geben.

