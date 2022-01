ATP Sydney: Krawietz und Mies gewinnen bei Comeback

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben ihr erstes gemeinsames Match nach langer Pause gewonnen. Die beiden Deutschen besiegten beim ATP-Tour-250-Turnier in Sydney Philipp Oswald und Matwe Middelkoop mit 6:7 (2), 6:4 und 10:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2022, 05:24 Uhr

© Getty Images Andreas Mies und Kevin Krawietz sind als Paar zurück

2021 hatte Andreas Mies wegen einer Knieverletzung lange pausieren müssen, nach seinem Wiedereinstieg im Sommer in Toronto trat der Kölner mit verschiedenen Partnern an: Zunächst mit Andrey Golubev, dann mit Austin Krajicek, Félix Auger-Aliassime, Matwe Middelkoop oder Fabrice Martin. Krawietz dagegen hatte in Horia Tecau früh einen Aushilfspartner gefunden, mit dem er sich letztlich sogar für die ATP Finals qualifizieren konnte.

In Sydney gibt es nun den ersten gemeinsamen Auftritt der zweimaligen French-Open-Champions seit den ATP Finals in London 2020. Damals waren „Kramies“ in der Gruppenphase ausgeschieden. Das Comeback verlief nach einem Freilos mit dem 6:7 (2), 6:4 und 10:5 gegen Middelkoop und den Österreicher Philipp Oswald erfolgreich.

Krawietz und Mies sind in Sydney an Position drei gesetzt.Im Viertelfinale geht es nun gegen Hans Hach Verdugo und Facundo Bagnis.

Hier das Doppel-Tableau in Sydney