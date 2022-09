ATP Tel Aviv: Novak Djokovic erreicht Halbfinale

Novak Djokovic (ATP-Nr. 7) hat beim 250er-Turnier in Tel Aviv das Halbfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.09.2022, 17:35 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Dabei hatte Djokovic deutlich mehr zu kämpfen als in seinem Auftaktspiel am Donnerstag gegen Pablo Andujar. Am Ende aber setzte er sich gegen Vasek Pospisil mit 7:6 (5), 6:3 durch. Er trifft nun auf Roman Safiullin.

Das zweite Halbfinale bestreiten Marin Cilic (der vom Nichtantritt von Liam Broady profitierte) und Constand Lestienne.

Djokovic spielt in Tel Aviv sein erstes Turnier seit seinem Wimbledontriumph Anfang Juli. Die US-Tour, einschließlich der US Open, hatte Djokovic auslassen müssen, da ihm die Einreise aufgrund seiner nicht vorhandenen Coronaimpfung nicht möglich war.

Am Wochenende hatte Djokovic beim Laver Cup gegen Frances Tiafoe gewonnen und gegen Felix Auger-Aliassime verloren.

