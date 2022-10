ATP Tel Aviv: Novak Djokovic krönt starke Woche mit Titel

Novak Djokovic (ATP-Nr. 7) hat das Finale des ATP-Turniers von Tel Aviv für sich entschieden.

von Florian Goosmann

02.10.2022

Novak Djokovic

Djokovic gewann im Endspiel gegen den Kroaten Marin Cilic souverän mit 6:3, 6:4.

Während Cilic die gesamte Woche über nur vier Breakchancen gegen sich hatte, befand er sich gegen Djokovic fast durchweg unter Druck bei eigenem Service. Der "Djoker" hingegen hatte kaum Probleme, seine Aufschlagspiele durchzubringen; nur im zweiten Satz musste er eine Breakchance abwehren. Am Ende stand der 19. Sieg im 21. Aufeinandertreffen mit Cilic.

Beeindruckend dabei: Djokovic machte 32 von 36 Punkten, wenn der erste Aufschlag kam, eine Erfolgsquote von 89 Prozent!

Cilic hatte im Turnierverlauf auch gegen Dominic Thiem gewonnen.

Djokovic ohne Satzverlust zum Titel

Djokovic gab die gesamte Woche über keinen Satz ab und feierte am Ende seinen dritten Tour-Titel in 2022. Zuvor hatte er die Turniere in Rom und Wimbledon gewonnen. Allerdings hat Djokovic in diesem Jahr nur eingeschränkt gespielt - wegen seiner nicht vorhandenen Coronaimpfung durfte er unter anderem die Australian Open und die US Open aufgrund der Einreisebestimmungen nicht spielen.

Im Ranking ist Djokovic auch daher nur auf Platz 7 notiert.