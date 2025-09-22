ATP Tokio: Alcaraz, Fritz, Ruud und Co. gleich wieder im Einsatz

Beim ATP-Tour-500-Event in Tokio könnten mehrere Spieler aufeinander treffen, die sich an diesem Wochenende auch beim Laver Cup in San Francisco gezeigt haben. Allen voran Carlos Alcaraz und Taylor Fritz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 16:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz und Taylor Fritz könnten auch in Tokio aufeinander treffen - allerdings erst im Finale

Wer weiß: Vielleicht haben Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Casper Ruud, Holger Rune, Tomas Machac, Jenson Brooksby und Alex Michelsen ja einen gemeinsamen Flieger gebucht, um von San Francisco nach Tokio zu kommen. Immerhin machen die Laver-Cup-Starter oder -Ersatzspieler fast ein Viertel des Hauptfelds beim traditionellen 500er in der japanischen Hauptstadt aus.

Alcaraz startet als Nummer eins gegen Sebastian Baez, planmäßiger Gegner im Viertelfinale wäre Frances Tiafoe. Fritz, der den Spanier in San Francisco glatt bezwingen konnte, grüßt von ganz unten im Tableau. Und hat mit Gabriel Diallo gleich einen ziemlich fordernden Kontrahenten.

Altmaier startet gegen Shapovalov

Was auch für Holger Rune, die Nummer drei, gilt. Denn der Däne muss gegen Hamad Medjedovic ran. Casper Ruud schließlich schließt die Top Vier ab - und beginnt gegen Shintaro Mochizuki.

Aus deutscher Sicht ist Daniel Altmaier in Tokio mit dabei - bei seinem ersten Start seit den US Open. Altmaier hat für die erste Runde Denis Shapovalov zugelost bekommen. Einen weiteren Comeback-Versuch startet Matteo Berrettini, der es mit Jaume Munar zu tun bekommt.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio