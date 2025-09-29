ATP Tokio: Alcaraz mit Arbeitssieg gegen Ruud ins Finale

Carlos Alcaraz hat mit einem 3:6, 6:3 und 6:4 gegen Casper Ruud das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio erreicht. Dort geht es morgen gegen Taylor Fritz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 13:35 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz in Tokio

Manchmal ist es im Tennis bekanntlich so, dass ein Spieler eine Breakchance nach der anderen vergibt. Und dann wie aus dem Nichts selbst seinen Aufschlag abgibt. Das kann sogar Carlos Alcaraz passieren, wie im ersten Satz gegen Casper Ruud des Halbfinales von Tokio. Der Norweger nutzte einen kurzen schwachen Moment von Alcaraz gnadenlos aus, gewann Durchgang eins mit 6:3.

Im zweiten Akt drehte dann Alcaraz den Spieß um, ebenfalls mit 6:3. In der Entscheidung war es dann Ruud, der im vierten Spiel die ersten Breakchancen hatte, unterstützt von einem Doppelfehler von Alcaraz. Der aber beide Möglichkeiten parierte und seinerseits zum 3:2 zuschlug.

Fritz schlägt Alcaraz beim Laver Cup

Und diesen Vorsprung verteidigte der sechsmalige Major-Champion bis zum Ende, stellte damit im Head-to-Head mit Ruud auf 5:1. Der einzige Erfolg von Casper Ruud gegen Carlos Alcaraz kam beim letztjährigen ATP-Finale in Turin zustande.

Im morgigen Endspiel wartet nun Taylor Fritz. Der US-Amerikaner hatte beim 6:4 und 6:3 gegen Landsmann Jenson Brooksby keine Probleme. Und zeigt in Tokio weiterhin ebenso gute Form wie schon beim Laver Cup in San Francisco. Dort hatte er gegen Carlos Alcaraz ja glatt gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio

