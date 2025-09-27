ATP Tokio: Alcaraz schlägt Bergs, im Viertelfinale nun gegen Nakashima

Carlos Alcaraz hat sein Achtelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Tokio gegen Zizou Bergs mit 6:4 und 6:3 gewonnen. Nun geht es gegen Brandon Nakashima.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 16:19 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz in Tokio

Carlos Alcaraz hat den Center Court in Tokio am Samstag mit einer Bandage um den Knöchel betreten, man weiß ja nie. In seinem Auftaktmatch gegen Sebastian Baez war der Spanier unglücklich aufgetreten, ganz kurz hatte er sich am Sprunggelenk behandeln lassen. Und also begann Alcaraz seine Partie gegen Zizou Bergs ein bisschen vorsichtiger, verlor seinen Aufschlag zum 1:2.

Danach schien das Match den erwarteten Verlauf zu nehmen, der Favorit zog auf 5:2 davon, schaffte es allerdings nicht, bei 5:3 auszuservieren. Dann musste eben ein Break her, das Alcaraz zum 6:4 nach einer Spielzeit von 35 Minuten auch schaffte. Der zweite Akt begann gleich wieder mit einem Break zum 2:0 für den frisch gekürten US-Open-Champion. Auch im zweiten Satz kämpft sich Bergs nochmal mit einem Break zurück, nur um anschließend seinen Aufschlag direkt wieder abzugeben. Nach einer Stunde un 19 Minuten Spielzeit verwertet Alcaraz direkt den ersten matchball zum 6:4 und 6:3.

In den ersten drei Achteflinalpartien des Tages hatte sich zunächst Jenson Brooksby gegen Luciano Darderi mit 7:6 (7) und 6:1 behauptet. Danach gewann Brandon Nakashima gegen Marton Fucsovics mit 7:5 und 6:3. Nakashima wird auch der nächste Gegner von Alcaraz sein.

Und schließlich sicherte sich auch noch Holger Rune mit einem 6:4 und 6:2 gegen Ethan Quinn seinen Platz in der Runde der letzten acht.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio

