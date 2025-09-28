ATP Tokio: Alcaraz zieht mit Gala ins Halbfinale ein

Ein bestens aufgelegter Carlos Alcaraz ist mit einem 6:2 und 6:4 gegen Brandon Nakashima ins Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.09.2025, 11:58 Uhr

Carlos Alcaraz lässt bei seinem allerersten Antreten in Tokio weiterhin nichts anbrennen. Der Weltranglisten-Erste zeigte beim 6:2 und 6:4 gegen Brandon Nakashima eine grandiose Leistung, ließ dem US-Amerikaner in den 74 Minuten Spielzeit keine Chance. In der Vorschlussrunde bekommt es Alcaraz morgen mit Casper Ruud zu tun. Der Norweger hatte seinerseits mit Aleksandar Vukic beim 6:3 und 6:2 keine Probleme.

In der unteren Tableau-Hälfte kommt es zu einem rein US-amerikanischen Treffen. Und zwar zwischen Taylor Fritz und Jenson Brooksby. Fritz gewann das erste Match des Tages gegen Landsmann Sebastian Korda knapp mit 6:3, 6:7 (5) und 6.3. Brooksby setzte sich danach gegen Holger Rune erstaunlich sicher mit 6:3 und 6:3 durch.

Alcaraz verliert beim Laver Cup gegen Fritz

Die größte Show lieferte aber mal wieder Carlos Alcaraz. Auch wenn er hintenraus etwas schlampig wurde, beim Stand von 5:3 und Aufschlag Nakashima drei Matchbälle ungenutzt ließ. Insgesamt aber zeigte der Weltranglisten-Erste mal wieder das gesamte Repertoir seiner Schläge. Und flog förmlich über den Center Court in Tokio. Von etwaigen Problemen mit dem Sprunggelenk, die Alcaraz bei einem Sturz in seinem ersten Match gegen Sebastian Baez behindert hatten, war nichts zu sehen.

Und so datiert die letzte Niederlage auf der ATP-Tour vom Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner. Danach kamen die Titel in Cincinnati und bei den US Open. Beim Laver Cup allerdings zog auch Carlos Alcaraz einmal den kürzeren: Und zwar gegen Taylor Fritz, auf den er im Endspiel von Tokio ja treffen könnte. Die Aussichten dafür stehen nicht schlecht: Denn von den bisherigen fünf Matches gegen Casper Ruud hat Alcaraz vier gewonnen. Lediglich das jüngste Treffen bei den ATP Finals 2024 in Turin war an den Skandinavier gegangen.

Gut möglich übrigens, dass Alcaraz und Ruud vor ihrem Treffen ein bisschen über Golf plaudern. Beide sind ja begeisterte Spieler - und verfolgen den Ryder Cup in New York sicherlich mit großer Aufmerksamkeit.

