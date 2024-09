ATP Tokio: Cilic gegen Nishikori zum zehnjährigen US-Open-Jubiläum als Gegner

Zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio kommt es zur Neuauflage des Endspiels der US Open 2014: Marin Cilic trifft nämlich auf Lokalmatador Kei Nishikori.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2024, 18:09 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori und Marin Cilic nach dem US Open Finale 2014

Schöner kann man es sich ja fast nicht ausdenken: Zehn Jahre, nachdem sich Marin Cilic und Kei Nishikori im Endspiel der US Open in Flushing Meadows gegenübergestanden hatten, treffen die beiden nun in Runde eins des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio aufeinander. Vor einer Dekade konnte sich bekanntlich der Kroate ziemlich deutlich durchsetzen, nun werden die Karten heu gemischt.

Cilic, der in der laufenden Woche in Hangzhou zu überzeugen weiß und dort morgen um den Titel spielen wird, ist mit seinem Protected Ranking in das 32er-Raster gekommen, Nishikori hat von den Veranstaltern eine Wildcard erhalten.

Fritz, Tiafoe, Draper - drei US-Open-Halbfinalisten am Start

Angeführt wird das Tableau von Taylor Fritz, der sich wie auch Ben Shelton, Casper Ruud, Alejandro Tabilo, Frances Tiafoe und Stefanos Tsitsipas direkt vom Laver Cup in Berlin in die japanische Hauptstadt aufmachen musste. Fritz eröffnet gegen Arthur Fils, könnte in Runde zwei auf Matteo Berrettini treffen.

Als Nummer zwei geht Hubert Hurkacz ins Rennen, der Pole bekam Marcus Giron als Auftaktgegner zugelost. Mit Jack Draper droht Hurkacz in Runde zwei ein US-Open-Halbfinalist als Gegner. Tatsächlich sind mit Draper, Fritz und Tiafoe ja drei Spieler am Start, die zuletzt in New York City in der Vorschlussrunde standen. Nur der spätere Champion Jannik Sinner fehlt - der Südtiroler wird parallel beim noch etwas stärker besetzten 500er in Peking aufschlagen.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio