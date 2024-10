ATP Tokio: Fils gewinnt Marathon-Finale gegen Humbert!

Arthur Fils hat das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio gegen Ugo Humbert nach mehr als drei Stunden Spielzeit und einem abgewehrten Matchball mit 5:7, 7:6 (6) und 6:3 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2024, 15:43 Uhr

© Getty Images Arthur Fils hat in Tokio eine brillante Woche hingelegt

Was für eine Woche für Arthur Fils in Tokio! Der Franzose hatte gleich zu Beginn die Nummer eins, Taylor Fritz, aus dem Tableau gekegelt, danach folgten auf dem Weg ins Finale auch noch Siege über Titelverteidiger Ben Shelton und Holger Rune. Und im allerletzten Match des traditionsreichen Events musste Fils im Tiebreak des zweiten Satzes auch noch einen Matchball von Landsmann und Kumpel Ugo Humbert abwehren, ehe er sich nach 3:04 Stunden mit 5:7, 7:6 (6) und 6:3 behaupten konnte.

Für Fils war es der zweite Titel in der 500er-Kategorie in diesem Jahr, zuvor war er schon in Hamburg erfolgreich gewesen. Dort hatte er im Finale Alexander Zverev besiegt. Für Humbert bedeutete die Niederlage eine Novität: Es war das erste von sieben Endspielen, die der Linkshänder nicht gewinnen konnte.

Humbert zeigte sich nach seiner Niederlage als extrem fairer Verlierer und lobte seinen Bezwinger über den grünen Klee. Im Live-Ranking hat er ebenso wie Fils ein neues Hoch erreicht: da wird Ugo Humbert nämlich auf Platz 15 geführt, Arthur Fils auf 21.

Der Doppel-Titel in Tokio war schon früher am Dienstag an Lloyd Glasspool und Julian Cash gegangen. Die beiden Briten gewannen das Finale gegen Ariel Behar und Robert Galloway mit 6:4, 4:6 und 12:10.

