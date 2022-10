ATP Tokio: Frances bleibt on Fire - Tiafoe im Halbfinale

Frances Tiafoe ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Tokio in das Halbfinale eingezogen. Dort trifft der US-Amerikaner auf Soon-Woo Kwon aus Südkorea.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 10:54 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe grüßt weiterhin als Sieger

Die letzten Wochen sind für Frances Tiafoe nicht übel verlaufen: Zunächst erreichte der US-Amerikaner nach einigen mitreißenden Matches das Halbfinale der US Open, verlor dort in fünf Sätzen gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz. Dann sicherte Tiafoe beim Laver Cup in London dem Team World den ersten Sieg überhaupt - indem er nach Abwehr von Matchbällen Stefanos Tsitsipas besiegte.

Und nun steht Tiafoe nach einem ungefährdeten 6:0 und 6:4 gegen Miomir Kecmanovic im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio. Und dort trifft er auf den Südkoreaner Soon-Woo Kwon. Der gegen Pedro Martinez beim 6:3 und 6:0 ebenfalls nichts anbrennen ließ. Für Kwon ist der Einzug in die Vorschlussrunde eines 500ers eine Premiere - Frances Tiafoe stand im vergangenen Jahr in Wien sogar schon im Endspiel. Das er aber gegen Alexander Zverev verlor.

In den beiden restlichen Viertelfinali trifft zunächst Nick Kyrgios auf Taylor Fritz, danach bekommt es Denis Shapovalov mit Borna Coric zu tun.

