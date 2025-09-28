ATP Tokio: Fritz zieht ins Halbfinale ein, Rune scheitert

Während Taylor Fritz mit einem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg gegen Sebastian Korda ins Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio eingezogen ist, musste sich Holger Rune Jenson Brooksby glatt geschlagen geben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.09.2025, 08:59 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz hat in Tokio das Halbfinale erreicht

Taylor Fritz hat den Schwung seiner Erfolge gegen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev beim Laver Cup in San Francisco auch nach Tokio mitgebracht. Der US-Amerikaner steht nach einem 6:3, 6:7 (5) und 6:3 gegen Landsmann Sebastian Korda nämlich schon im Halbfinale des traditionsreichen ATP-Tour-500-Events.

Dort bekommt es Fritz etwas überraschend mit Jenson Brooksby zu tun, der beim Laver Cup ja als Ersatzmann für Team World mit dabei war. Brooksby zeigte gegen Holger Rune eine starke Leistung, ließ sich auch von einem Break-Rückstand im zweiten Satz nicht aus dem Konzept bringen und gewann mit 6:3 und 6:3.

Alcaraz erst später im Einsatz

Mit seinem Sieg gegen Sebastian Korda wird Taylor Fritz übrigens wieder den vierten Platz in der ATP-Weltrangliste übernehmen. Aktuell hat diesen Novak Djokovic inne.

Turnierfavorit Carlos Alcaraz ist erst später am Sonntag im Einsatz. Alcaraz trifft auf Brandon Nakashima. Davor spielen noch Casper Ruud und Aleksandar Vukic einen Platz in der Vorschlussrunde aus.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio