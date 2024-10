ATP Tokio: Hievt sich Ugo Humbert in den siebten Himmel?

Bislang konnte Ugo Humbert alle sechs Endspiele auf der ATP-Tour gewinnen. Folgt im Tokio-Finale gegen Arthur Fils der siebte Streich?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.10.2024, 07:53 Uhr

Ugo Humbert steht in seinem siebenten ATP-Endspiel

Ugo Humbert könnte sich am Dienstag in die Geschichtsbücher des Herrentennis eintragen. Der 26-jährige Franzose würde mit einem Triumph beim ATP-500-Turnier in Tokio zum ersten Spieler überhaupt avancieren, der seine ersten sieben Endspiele auf der Tour allesamt für sich entscheidet.

Bei seinen sechs bisherigen Finalteilnahmen war Humbert bislang nicht zu schlagen. Neben ihm gelang das nur Ernests Gulbis und Martin Klizan. Die ersten sieben Endspiele konnte bislang noch kein Spieler siegreich gestalten.

Die Chancen, dass Humbert in Tokio Geschichte schreibt, stehen jedenfalls gut. Gegen Finalgegner Arthur Fils gewann der 26-Jährige - inklusive Challenger-Events - bislang alle vier Aufeinandertreffen. “Bis jetzt habe ich ihn noch nie geschlagen, also werde ich als Außenseiter auf den Platz gehen”, meinte Fils nach seinem knapen Halbfinalerfolg über Holger Rune.

Was noch für Humbert spricht: Fils hatte im bisherigen Turnierverlauf schwer zu kämpfen und ließ sowohl im Viertelfinale (gegen Ben Shelton) als auch im Halbfinale viel Kraft. Im Gegensatz dazu gab Humbert auf dem Weg ins Endspiel nur in der Vorschlussrunde gegen Tomas Machac einen Satz ab.

