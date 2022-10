ATP Tokio: Kyrgios nach Comeback-Sieg im Viertelfinale

Nick Kyrgios ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Kamil Majchrzak in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers erreicht. Miomir Kecmanovic schlug davor Daniel Evans nach Abwehr von sechs Matchbällen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.10.2022, 11:38 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios steht in Tokio im Viertelfinale

Kyrgios verlor den ersten Satz gegen Majchrzak zwar mit 3:6, ließ danach aber mit 6:2 und 6:2 nichts mehr anbrennen. Für Kyrgios ist es der erste Auftritt seit den US Open, wo er im Viertelfinale an Karen Khachanov gescheitert war. In Tokio geht es im Viertelfinale entweder gegen Taylor Fritz oder Lokalmatador Hiroki Moriya.

Ebenfalls schon unter den letzten acht stehen Frances Tiafoe und Miomir Kecmanovic. Tiafoe gewann gegen Bernabe Zapata Miralles mit 6:1 und 7:6 (7). Kecmanovic setzte sich in einem Thriller gegen Daniel Evans mit 6:3, 3:6 und 7:6 (4). Dabei servierte Evans schon auf das Match, konnte den Sieg aber nicht ins Ziel bringen. Kecmanovic wehrte insgesamt sechs Matchbälle ab.

Für Kyrgios steht heute auch noch ein Einsatz im Doppel an: An der Seite von Kumpel Thanasi Kokkinakis geht es gegen Pedro Martinez, der im Einzel ebenfalls das Viertelfinale erreicht hat, und Zapata Miralles.