ATP Tokio live: Carlos Alcaraz vs. Sebastian Baez im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Tokio auf Sebastian Baez. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.09.2025, 13:30 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Sebastian Baez

Von San Francisco nach Tokio: Für Carlos Alcaraz geht es nach dem Laver Cup direkt mit dem ATP-500-Turnier in Japans Hauptstadt weiter. Dort bekommt es der Weltranglistenerste zum Auftakt mit dem Argentinier Sebastian Baez zu tun.

Im Head to Head mit Baez liegt Alcaraz 2:0 voran. Für den Spanier geht es in Tokio auch darum, weitere Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Nach seinem Triumph bei den US Open hat Alcaraz exzellente Chancen, als Branchenprimus zu überwintern.

Alcaraz vs. Baez - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Sebastian Baez gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

