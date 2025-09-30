ATP Tokio live: Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Taylor Fritz treffen im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio aufeinander. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 19:08 Uhr

© Getty Images In Wimbledon war Taylor Fritz fast auf Augenhöhe mit Carlos Alcaraz

Kann Carlos Alcaraz seine Siegesserie auf der ATP-Tour fortsetzen? Der Weltranglisten-Erste hat zuletzt ja das Turnier in Cincinnati und danach auch die US Open gewonnen. Und hat sich im Halbfinale von Tokio gegen einen sehr starken Casper Ruud durchgesetzt.

Eine Niederlage gab es allerdings während der letzten Wochen: nämlich jene gegen Taylor Fritz beim Laver Cup. Dort werden zwar keine Punkte für die ATP-Weltrangliste vergeben. Fritz wird der Sieg im Chase Center aber bestimmt Auftrieb gegeben haben.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio