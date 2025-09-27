ATP Tokio live: Carlos Alcaraz vs. Zizou Bergs im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Zizou Bergs treffen im Ahtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Matchtracker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 10:38 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Zizou Bergs treffen zum ersten Mal aufeinander

Es wird die erste Begegnung zwischen Alcaraz und Bergs werden. Und eigentlich wäre Carlitos auch der große Favorit - allerdings ist der Spanier in seinem ersten Match gegen Sebastian Baez unglücklich aufgetreten, musste daraufhin am Sprunggelenk behandelt werden.

Für Alcaraz ist es der erste Besuch des Turniers in Tokio überhaupt. Im vergangenen Jahr hatte er ja zeitgleich in Peking aufgeschlagen - und dort den Titel geholt.

Alcaraz vs. Bergs - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Zizou Bergs gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio