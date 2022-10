ATP Tokio: Neu-Top-10-Mann Taylor Fritz gewinnt Tiebreak-Endspiel gegen Tiafoe

Taylor Fritz (ATP-Nr. 11) hat das ATP-500er-Turnier in Tokio gewonnen. Im Finale bezwang er Landsmann Frances Tiafoe in zwei knappen Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 12:10 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz

Fritz siegte nach knapp zwei Stunden Spielzeit mit 7:6 (3), 7:6 (2) und gewann damit seinen bereits dritten Titel in diesem Jahr - seinen vierten insgesamt. Im Frühjahr hatte der US-Amerikaner recht überraschend das Masters-Event in Indian Wells für sich entschieden.

In Tokio feierte er gegen Frances Tiafoe die Krönung einer tollen Woche: Durch seinen Halbfinalsieg gegen Denis Shapovalov nämlich hatte Fritz den erstmaligen Einzug in die Top 10 der Welt ab Montag klargemacht. Nun gab's den Titel obendrauf. Im ATP-Ranking wird er nun sogar auf Platz 8 aufsteigen.

Und das war nicht leicht: Tiafoe hatte verrückterweise seine letzten 13 Tiebreaks allesamt gewonnen gehabt!

Tiafoe stand jedoch auch regulär im ersten Durchgang kurz vorm Verlust, musste beim 4:5 und 5:6 schon Satzbälle abwehren.

Verdient war der Sieg für Fritz allemal: Er kam zu insgesamt acht Breakchancen (und nutzte eine), Tiafoe nur zu drei. Es gab also nur ein Break überhaupt, und das sehr früh im Match. In den Tiebreaks dann war Fritz der klar bessere Mann und zog jeweils früh davon.

Taylor Fritz: Aus der Corona-Quarantäne zum Turniersieg

Fritz ist der erste Sieger aus den USA in Tokio seit Pete Sampras im Jahr 1996.

Der Sieg für Fritz ist auch noch aus einer anderen Sicht beeindruckend: Fritz war in der vergangenen Woche in Seoul positiv auf Corona getestet worden, durfte nach einer Woche in Quarantäne erst am Mittwoch nach Tokio fliegen und spielte am selben Tag noch sein Erstrundenmatch. Dabei war er flachgelegen, konnte während seiner Erkrankung auf seinem Hotelzimmer keine Fitnessübungen machen, erst zum Ende hin, als es ihm besser ging.

"Solch eine Situation zu drehen, in einen Titel umzumünzen... noch dazu, wo es solch einen Einfluss auf das Ranking hatte... es fühlt sich einfach gut an, so etwas zu schaffen", so Fritz am Ende überglücklich.

Aber auch Frances Tiafoe kann mit seiner Woche, generell mit seinem Jahr 2022 zufrieden sein. Er steht im Live-Ranking auf Platz 17, ebenfalls so hoch wie noch nie.