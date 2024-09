ATP Tokio: Stefanos Tsitsipas scheitert gleich zum Auftakt

Der Grieche Stefanos Tsitsipas muss sich beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Tokio in Runde eins dem US-amerikanischen Qualifikanten Alex Michelsen beugen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2024, 08:06 Uhr

© Getty Images

Die Nummer vier des ATP-World-Tour-500-Turniers in Tokio, Stefanos Tsitsipas, musste gleich zum Auftakt eine Niederlage hinnehmen. Der Südeuropäer verlor in Runde eins sein Duell gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen nach 1:45 Stunden mit 6:4, 1:6, 2:6. Michelsen darf sich nun auf ein Duell mit dem Sieger der Begegnung Tomas Martin Etcheverry (Argentinien) und Christopher O'Connell (Australien) vorbereiten.

Mit der Niederlage startet die Asien-Tour für den Griechen ebenso schlecht, wie die zuvor ausgespielte Nordamerika-Tour im Gesamten abgelaufen war. Lediglich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati war dem Helenen ein Sieg geglückt (gegen Jan-Lennard Struff). Beim Masters in Montreal und beim Grand-Slam-Turnier in New York war jeweils gleich zu Begin Schluss.

Ein richtiges Drama spielte sich am Centre Court zwischen dem Lokalmatador Yoshihito Nishioka und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime ab. Nach unfassbar intensiven 3:12 Stunden Spielzeit erkämpfte der tapfere Japaner einen 7:6(5),-3:6,-7:6(5)-Erfolg über den deutlich höher eingeschätzen Weltranglisten-21. Nishioka ließ sich nach dem Matchball mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Boden fallen. Trotz eines Krampfes im linken Bein, war dem 28-Jährigen die Freude über den Sieg deutlich anzumerken.

Ob Nishioka bis zur zweiten Runde gegen entweder Holger Rune (Dänemark) oder Alejandro Tabilo (Chile) seinen Körper wieder in Form bringen wird können, bleibt abzuwarten.

