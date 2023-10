ATP Tokio: Überraschung! Mochizuki schlägt topgesetzten Fritz!

Lokalmatador Shintaro Mochizuki (ATP-Nr. 215) hat beim Heimspiel in Tokio für eine Sensation gesorgt: Er schlug Top-10-Mann Taylor Fritz in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2023, 13:40 Uhr

© Getty Images Shintaro Mochizuki

Mochizuki gewann mit 0:6, 6:4 und 7:6 (2) gegen den US-Amerikaner - und feierte damit den größten Sieg seiner Karriere.

Mehr noch: Mochizuki, via Wildcard im Feld, hatte bis zu dieser Woche noch keinen einzigen Sieg auf ATP-Ebene zu verzeichnen, 0:11 hieß seine Bilanz bislang bei den ATP-Events. In dieser Woche sind es nun bereits zwei Stück: In Runde 1 hatte er gegen Tomas Martin Etcheverry gewonnen.

Fritz sah dabei schon wie der sichere Sieger aus, führte im dritten Satz mit 5:2. Dann aber gab er seinen Aufschlag zu null ab. Am Ende jubelte der 20-jährige aus Kawasaki.

Er trifft nun auf Alexei Popyrin.

Fritz kämpft um Turin

Fritz verpasste damit wichtige Punkte auf dem Weg zu den ATP Finals nach Turin: Er ist aktuell die Nummer 9 im Race und hätte nach der Niederlage von Holger Rune (Nr. 8) in Stockholm aufschließen oder diesen gar überholen können.

Weiter in Tokio ist auch der an vier gesetzte Alex de Minaur: Er gewann gegen Diego Schwartzman mit 6:0, 7:5.

