United Cup: Deutschland gegen Polen - Eva Lys vs. Iga Swiatek im TV, Livestream und Liveticker

Das deutsche Team trifft heute beim United Cup auf Polen. Im zweiten Einzel trifft Eva Lys auf Iga Swiatek. Das Match gibt es ab ca. 9 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 09:20 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Swiatek ... ... wird die Partie in wenigen Minuten mit eigenem Aufschlag eröffnen. Während ... ... für Swiatek heute das erste Match der noch jungen Saison ansteht, konnte Lys bereits etwas Selbstvertrauen sammeln. Die 23-Jährige gewann gestern gegen die Niederländerin Suzan Lamens mit 6:2 und 6:2. In diesem Moment ... ... betreten Lys und Swiatek die Ken Rosewall Arena. Die Deutsche tut dies mit einem dicken Tape-Verband um ihr rechtes Knie. Nach der ... ... überraschenden Niederlage von Alexander Zverev gegen Hubert Hurkacz steht Deutschland gegen Polen mit dem Rücken zur Wand. Lys ist gegen Swiatek klare Außenseiterin. Begrüßung Hallo und herzlich Willkommen zum Ticker des Matches zwischen Eva Lys und Iga Swiatek.

© Getty Images Eva Lys trifft beim United Cup auf Iga Swiatek.

Nach dem klaren Auftakterfolg gegen die Niederlande will das DTB-Team heute in Gruppe F gegen Polen nachlegen.

Nachdem in der ersten Begegnung Alexander Zverev auf Hubert Hurkacz trifft, bekommt es im Anschluss Eva Lys mit der sechsfachen Major-Siegerin Iga Swiatek zu tun. Es ist das vierte Match zwischen Lys und Swiatek. In den bisherigen drei Begegnungen war für die deutsche Nummer eins nicht viel zu holen. Insgesamt konnte Lys überhaupt nur sieben Games für sich verbuchen.

Lys vs. Swiatek - hier gibt es einen Livestream

