United Cup: 0:1 - Alexander Zverev unterliegt Hubert Hurkacz

Team Deutschland liegt gegen Polen zurück: Alexander Zverev verlor sein Match gegen Hubert Hurkacz, nun muss es Eva Lys richten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 09:11 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Zverev verlor gegen Hurkacz mit 3:6, 4:6 - damit liegt Deutschland beim zweiten Duell im Rahmen des United Cups 2026 gegen Polen zurück. Am Sonntag hatte man mit einem entspannten 3:0 gegen die Niederlande gewonnen.

Gegen Hurkacz kam Zverev eigentlich besser ins Spiel, quälte den Polen in dessen ersten Aufschlagspiel über Einstand. Danach jedoch fing er sich selbst ein Break. Hurkacz zeigte sich nunmehr makellos bei eigenem Service. Ebenso in Satz zwei: Da holte sich Hurkacz bei 3:3 zwei Breakchancen, und während er die erste Gelegenheit mit einer aussichtsreichen Rückhand ins Netz liegen ließ, saß genau diese Rückhand im Ballwechsel darauf umso besser. Zverev, wieder mal zu defensiv in der entscheidenden Phase, donnerte daraufhin sein Racket gen Boden. Hurkacz hingegen blieb cool und servierte wenige Minuten später aus. Zu einem starken Erfolg: Hurkacz war verletzungsbedingt seit Juni 2025 außer Gefecht, sein Comeback hätte kaum besser ausfallen können.

Hurkacz mit 21 Assen gegen Zverev

Hurkacz, ehemals die Nummer 6 und aufgrund seiner langen Auszeit nur noch die Nummer 83 im Ranking, zeigte sich überglücklich. Er habe viel Arbeit in sein Comeback gelegt, sagte er im On-Court-Interview. Und die 21 Asse? “Ich habe meine Ziele gut getroffen, einen guten Rhythmus beim Aufschlag gefunden. Das hilft.”

Hurkacz musste dabei im gesamten Match nur eine Breakchancen abwehren. Zverev ließ zwar ebenso nur drei Stück zu, musste aber zwei Mal einen Aufschlagverlust hinnehmen.

Das Match zum Nachlesen im Liveticker

Jetzt: Eva Lys gegen Swiatek

Nun liegt es an Eva Lys, für den Ausgleich zu sorgen: Sie trifft auf die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek (hier im Liveticker). Gewinnt sie, käme es zu einem entscheidenden Mixed, vermutlich mit Zverev und Laura Siegemund.

