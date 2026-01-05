United Cup: Deutschland gegen Polen - Alexander Zverev vs. Hubert Hurkacz im TV, Livestream und Liveticker

Das deutsche Team trifft heute beim United Cup auf Polen. Zum Auftakt trifft Alexander Zverev auf Hubert Hurkacz. Das Match gibt es um 7:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.01.2026, 22:46 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft heute beim United Cup auf Hubert Hurkacz.

Nach dem klaren Auftakterfolg gegen die Niederlande will das DTB-Team heute nachlegen.

Alexander Zverev behielt in seinem Einzel mit 7:5 und 6:0 die Oberhand. Im Head-to-head mit Hurkacz führt der Deutsche mit 3:1. Die letzte Begegnung (2024 in Halle) konnte jedoch der Pole für sich entscheiden.

Zverev vs. Hurkacz - hier gibt es einen Livestream

