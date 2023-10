ATP Tokio: Zverev scheitert an Thompson

Mit einer mutigen Leistung besiegte der Australier Jordan Thompson in der ersten Runde beim ATP-500-Turnier in Tokio den weit von seiner Bestform agierenden Alexander Zverev in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 08:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jordan Thompson sorgte in Tokio mit seinem Sieg gegen Alexander Zverev für eine faustdicke Überraschung.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Matchtracker

Vor der heutigen Begegnung trafen sich Alexander Zverev und Jordan Thompson erst einmal auf der Tour. In Washington konnte sich der Deutsche 2017 knapp im Tie-Break des 3. Satzes durchsetzen.

Mit dem Gewinn der ersten drei Punkte startete Zverev bei Aufschlag von Thompson in die Partie, dennoch konnte der Australier mit fünf Punkten in Folge sein Service noch halten. Im vierten Game erspielte sich der 29-jährige Thompson seinerseits insgesamt drei Break-Chancen und schnappte sich mit einem gut getimten Lob über die Rückhandseite des Hamburgers dessen Aufschlagspiel. Beim Ausservieren musste der Weltranglisten-60. eine Break-Möglichkeit von Zverev vereiteln, holte sich dennoch mit einem Rückhand-Stopp den ersten Durchgang zum 6:3.

Im zweiten Akt startete der 26-jährige Zverev mit einer schnellen 2:0-Führung, musste diesen Vorsprung aber postwendend wieder abgeben. Der Weltranglisten-9. mit seinen Aufschlägen nicht so effektiv wie gewohnt. Beim Stand von 4:4 erkämpfte sich Thompson zwei Break-Bälle und konnte den zweiten mit einem mutigen Netzangriff verwerten. Über Einstand fixierte Thompson mit einem Aufschlag-Winner bei seinem dritten Matchball den 6:3, 6:4-Erfolg nach 95 Minuten.

In der zweiten Runde trifft Thompson auf den Sieger der Partie Taro Daniel aus Japan gegen US-Youngster Ben Shelton. Für Zverev ist die Niederlage ein bitterer Rückschlag im Kampf um das Erreichen der ATP-Finals in Turin. Nächster Turnierstart für den Olympiasieger sind die Erste Bank Open kommende Woche in der Wiener Stadthalle.

Hier das Einzel-Tableau aus Tokio