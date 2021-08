ATP Toronto: Andrey Rublev findet in John Isner erneut seinen Meister

Der Russe Andrey Rublev muss sich nach einer Zweisatz-Niederlage gegen den US-Amerikaner John Isner vom ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.08.2021, 23:59 Uhr

© Getty Images John Isner wird mit Sicherheit nicht mehr der Lieblingsgegner von Andrey Rublev

Eines scheint in der noch jungen Karriere von Andrey Rublev praktisch schon sicher: John Isner wird nicht mehr zum Lieblingsgegner des 23-Jährigen avancieren. Im Achtelfinale des ATP-1000-Hartplatz-Events im kanadischen Toronto musste sich der Russe gegen den 13 Jahre älteren Aufschlagkanonier aus North Carolina mit 5:7 und 6:7 (5) geschlagen geben und bezog damit die dritte Niederlage gegen den im Spätherbst seiner Karriere befindlichen US-Amerikaner.

In diesem Jahr hatte Rublev bereits (ebenfalls) im Achtelfinale des Sandplatz-Masters-1000-Turniers in Madrid gegen den über zwei Meter großen Hünen das Nachsehen gehabt - wenn auch denkbar knapp mit 6:7 (4), 6:3, 6:7 (4). 2015 war bei der 1000er-Veranstaltung in Miami schon in Runde zwei in zwei klaren Durchgängen Schluss. Für Isner ist das Erreichen des Viertelfinals von Toronto das beste Ergebnis seit 2015 in der nordamerikanischen Millionenmetropole.

In der Runde der letzten Acht geht es für den US-Recken nun entweder gegen Gael Monfils oder Landsmann Francis Tiafoe, der als Lucky Loser noch in das Hauptfeld der National Bank Open gerutscht war.

