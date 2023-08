ATP Toronto: Berrettini und Musetti sorgen für italienischen Glanzstart

Matteo Berrettini und Lorenzo Musetti haben in Toronto einen guten Start aus italienischer Sicht hingelegt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.08.2023, 22:53 Uhr

Berrettini gewann sein Auftaktmatch beim 1000er-Turnier in Kanada mit 6:4, 6:3 gegen Gregoire Barrere, Musetti hatte zuvor bereits mit 6:4, 6:1 gegen Yoshihito Nishioka gewonnen.

Berrettini darf damit in Runde 2 einen anderen Italiener testen, Landsmann Jannik Sinner nämlich.

Auch Jiri Lehecka, Francisco Cerundolo und Alejandro Davidovich Fokina gehören zu den frühen Siegern an Tag 1 in Toronto. In europäischen Nacht noch im Einsatz sind unter anderem Gael Monfils und Tommy Paul.

Toronto ohne Thiem, dafür mit Zverev

Die topgesetzten Spieler greifen erst ab Dienstag ins Geschehen ein, wobei die ersten acht Akteure ein Freilos in Runde 1 haben. Kitzbühel-Finalist Dominic Thiem ist nicht in Toronto am Start, Alexander Zverev bekommt es zum Auftakt mit Washington-Finalist Tallon Griekspoor zu tun.

Topgesetzt ist Wimbledonchamp Carlos Alcaraz vor Daniil Medvedev. Novak Djokovic pausiert aktuell noch.

