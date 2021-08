ATP Toronto: Kei Nishikori und Karen Khachanov gewinnen Drei-Satz-Fights

Kei Nishikori und Karen Khachanov sind mit Siegen in das ATP-Masters-1000-Event von Toronto gestartet. Ohne Probleme verlief der Auftakt in Kanada jedoch für keinen der beiden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.08.2021, 20:42 Uhr

Kei Nishikori ist gut in das ATP-Masters-1000-Event von Toronto gestartet

Sowohl Kei Nishikori als auch Karen Khachanov reisten mit einem gewissen Maß Selbstvertrauen von den Olympischen Spielen aus Tokio auf die andere Seite des Planeten zum ATP-Masters-1000-Event von Toronto. Der Japaner feierte dort etwa einen Achtungserfolg gegen die Nummer-Sieben der Welt, Andrey Rublev, Karen Khachanov erspielte sich gar die Silbermedaille.

Eine Siegesgarantie zurück auf der ATP-Tour sind diese Erfolge jedoch keineswegs, beide Spieler mussten in Kanada gehörig arbeiten, um ihr Ticket für die Runde der letzten 32 zu fixieren. Kei Nishikori bekam es am Dienstag mit dem Serben Miomir Kecmanovic zu tun, behielt schlussendlich mit 6:4, 6:7 (5) und 6:2 die Oberhand.

Khachanov biegt Norrie

Auch der frischgebackene Silbermedaillist Khachanov musste über drei Sätze gehen, hatte in Runde eins mit dem sich in blendender Verfassung befindlichen Cameron Norrie jedoch eine durchaus schwierige Auftakthürde erwischt. Nachdem der Russe Durchgang eins mit 6:4 für sich entschieden hatte, schaffte Norrie in Satz zwei das Break zur rechten Zeit und schickte die Partie mit 7:5 in einen Entscheidungssatz. Dort bewies Khachanov die besseren Nerven und löste mit 6:4 das Zweitrundenticket.

Ebenfalls die zweite Runde erreichten am Dienstag in den ersten Matches des Tages der Georgier Nikoloz Basilashvili, der den starken Lauf von Lokalmatador Jenson Brooksby mit einem 2:6, 6:0 und 6:4-Erfolg beendete, und Dusan Lajovic. Der Serbe besiegte in seinem Auftaktmatch den Finnen Emil Ruusuvuori in drei Sätzen.