ATP Toronto: Kevin Krawietz und Horia Tecau verlieren irres Tiebreak-Drama

Kevin Krawietz und Horia Tecau sind im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Event von Toronto an den Weltranglistenersten Pavic/Mektic gescheitert. Hatten dabei aber so einige Chancen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.08.2021, 20:52 Uhr

Wer soll Mate Pavic und Nikola Mektic stoppen?

Der erste Durchgang verlief äußerst ausgeglichen, keinem der beiden Duos gelang ein Break - ein Tiebreak musste folgerichtig die Entscheidung bringen. In diesem dominierten Mate Pavic und Nikola Mektic, das aktuell überragende Duo aus Kroatien (neun Titel in diesem Spieljahr ging bereits auf Konto dieses Doppels), das Geschehen auf dem Centre Court in Kanada - Pavic/Mektic stellten mit 7:3 auf 1:0-Sätze.

Auch im zweiten Satz trennte die beiden Doppel äußerst wenig. Die logische Konsequenz: Erneut musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem sah es zunächst so aus, als könnte das deutsch-rumänische Duo einen Entscheidungssatz erzwingen. Krawietz und Tecau zogen schnell auf 5:1 davon, mussten dann aber gleich vier Punkte en suite abgeben - 5:5.

Irrer Endspurt

Beim Stand von 6:5 hatten Krawietz/Tecau dann doch einen Satzball, den Mektic/Pavic vereitelten. Ebenso wie der Deutsche an der Seite des Rumänen beim Stand von 7:6 einen ersten Matchball zunichte machten. Dieses muntere Hin-und-Her ging weiter. Lange weiter. In Summe ließen Krawietz/Tecau vier Matchbälle liegen, die Führenden in der Weltrangliste wiederum verwerteten schlussendlich ihren dritten Matchball. Zum sage und schreibe 14:12-Erfolg im Tiebreak.

Der Finalgegner wird unterdessen in der Nacht auf Sonntag ermittelt. Im zweiten Halbfinale treffen Ram/Salisbury und Gille/Vliegen aufeinander.