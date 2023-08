ATP Toronto: Milos Raonic ballert sich gegen Frances Tiafoe in die zweite Runde

Wildcard-Lokalmatador Milos Raonic setzte sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto in Runde eins gegen den favorisierten US-Amerikaner Frances Tiafoe durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.08.2023, 06:56 Uhr

© Getty Images Milos Raonic hat bei seinem Heimturnier in Toronto Frances Tiafoe aus den USA geschlagen

Es ist erst das dritte Turnier von Milos Raonic seit seinem Comeback beim Rasen-Turnier in 's-Hertogenbosch nach seiner knapp zweijährigen verletzungsbedingten Auszeit. Und zum dritten Mal hat der Kanadier seine Auftaktaufgabe gelöst. Der Ex-Weltranglisten-Dritte setzte sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto überraschend gegen den an neun gereihten US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:7 (12), 7:6 (4) und 6:3 durch.

2:45 Stunden rackerten sich die beiden Kontrahenten am Center Court des Aviva Centers ab, ehe der Lokalmatador nach für ihn höchst emotionalen Abendstunden den Platz als Sieger verlassen konnte. Mit beeindruckenden 37 Assen zeigte der 32-Jährige auch, wofür er in seinen besten Zeiten bekannt und gefürchtet war - und freute sich nach der spannenden Begegnung beim On-Court-Interview berechtigterweise über den für ihn großen Erfolg.

Auch Paul, Monfils und Hurkacz weiter

"Zwei Jahre war ich weg, fünf Jahre habe ich nicht mehr in Toronto gespielt, vier Jahre ist es her, dass ich vor meinen Eltern gespielt habe, die beim Großteil meiner Matches als Junior und beim Großteil meiner Matches als Profi mit dabei waren. All diese Dinge sind für eine großartige nach für mich zusammengekommen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar", so Raonic. Nächste Aufgabe des gebürtigen Montenegriners ist der Japaner Taro Daniel, der sich nach erfolgreicher Qualifikation gegen den Franzosen Adrian Mannarino in zwei Sätzen durchsetzen konnte.

Ebenfalls an Tag eins der Canadian Open 2023 erfolgreich waren Tiafoes Landsmann Tommy Paul (als Nummer zwölf gesetzt) mit 6:3, 3:6, 6:4 gegen den Argentinier Diego Schwartzman, Hubert Hurkacz (Polen/15) mit 6:3, 7:6 (2) gegen die kasachische Wundertüte Alexander Bublik und Gael Monfils (Frankreich) mit 7:6 (3), 6:7 (4) und 6:1 gegen die US-amerikanische Neuerscheinung Christopher Eubanks.

Am Dienstag werden unter anderem Alexander Zverev gegen Tallon Griekspoor und Lokalmatador Felix Auger-Aliassime gegen Max Purcell eröffnen. Gespielt wird ab 17:00 Uhr (MESZ).

