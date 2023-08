ATP Toronto: Murray knackt Sonego

Nach ausgeglichenem Beginn zeigte sich Andy Murray von seiner besten Seite und besiegte Lorenzo Sonego beim ATP 1000-er-Turnier in Toronto in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.08.2023, 21:09 Uhr

© Getty Images Nach spannendem ersten Satz hatte Andy Murray seinen Gegner Sonego im Griff.

Gewarnt war Andy Murray vor seiner zweiten Begegnung gegen Lorenzo Sonego aus Italien. Beim ATP-Turnier in Doha im Frühjahr konnte der Schotte die einzige vorangegangene Partie nur knapp im Tie-Break des dritten Satzes für sich entschieden.

Der erste Durchgang knüpfte auch nahtlos an die ausgeglichene Partie im Wüsten-Emirat an. Beide Spieler konnten ihre je drei Break-Chancen im Satz nicht verwerten, deshalb fiel die Entscheidung im Tie-Break. Dort startete der 28-jährige Sonego mit einer 2:0-Führung, musste aber anschließend seinem schottischen Gegner sechs Punkte in Folge überlassen und anschließend auch den ersten Durchgang.

Verändertes Bild im zweiten Akt. Mit dem Satzgewinn im Rücken drehte der 3-fache Grand Slam-Champion auf und ließ seinem Gegner keine Chance mehr. Nach 2:09 Stunden Spielzeit siegte die aktuelle Nr. 40 der Welt gegen seinen um einen Platz höher rangierenden Gegenüber mit 7:6 (3), 6:0.

In der zweiten Runde könnte der an Nr. 10 gesetzte Lokalmatador Felix Auger-Alliassime auf den zweifachen Wimbledonsieger warten, der sich zum Auftakt dem australischen Qualifikanten Max Purcell gegenübersieht.

US-Amerikaner starten erfolgreich

Mit Sebastian Korda und Marcos Giron konnten zuvor zwei US-amerikanische Spieler in die zweite Runde aufsteigen. Der 23-jährige Korda setzte sich mit 6:3, 6:2 gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry durch, während der 30-jährige Qualifikant Giron den Finnen Emil Ruusuvuori mit 7:6 (4), 7:6 (6) niederringen konnte.

