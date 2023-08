ATP Toronto: Zverev mit erfolgreichem Auftakt

Ohne größere Probleme ist Alexander Zverev beim ATP 1000er-Turnier in Toronto mit einem Zweisatz-Erfolg gegen Tallon Griekspoor gestartet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.08.2023, 23:19 Uhr

© Getty Images Mit einem Zweisatz-Erfolg startete Alexander Zverev beim Turnier in Toronto.

Beide Spieler reisten mit großem Selbstvertrauen im Gepäck nach Toronto. Alexander Zverev mit seinem „Heimsieg“ beim ATP 500er-Turnier in Hamburg, während der Niederländer Tallon Griekspoor in der letzten Woche beim gleich-kategorisierten Turnier in Washington erstmals ein Finale auf 500er-Ebene erreichen konnte. Im direkten Vergleich konnten beide Spieler je eine Partie für sich entscheiden, wobei die letzte Begegnung im Frühjahr in Rotterdam an Griekspoor ging.

Zverev zum Start mit einem glatten Aufschlagspiel und beim ersten Service-Game seines 26-jährigen Gegners, das fünfmal über Einstand ging, mit einer ungenutzten Break-Chance. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs musste auch Zverev einen Break-Ball abwehren, konnte aber alle seine Aufschlagspiele halten. Beim Stand von 5:4 plötzlich Satzball für den Hamburger, den der 24-jährige eiskalt mit einem Rückhand-Passierschlag longline am aufgerückten Griekspoor vorbeizirkelte.

Der zweite Satz war geprägt von souveränen Aufschlagspielen beider Protagonisten, von denen nur Griekspoor einen Break-Ball abwehren musste und es somit in den Tie-Break ging. Nach verlorenem ersten Aufschlagpunkt konnte Zverev unmittelbar zurückschlagen und wechselte nach einem Doppelfehler der aktuellen Nr. 26 der Welt mit einer 4:2-Führung die Seiten. Im weiteren Verlauf ließ der Olympiasieger nichts mehr anbrennen und siegte nach 1:44 Stunden Spielzeit mit 6:4, 7:6 (3).

"Heute waren es aufgrund des Windes schwierige Bedingungen, aber ich konnte mich dennoch durchsetzen und hoffe, dass es morgen angenehmer ist und ich dadurch noch besser spielen kann", so Zverev nach dem Match im On-Court-Interview.

In der zweiten Runde trifft die aktuelle Nr. 16 der Welt auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der sich deutlich mit 6:0, 6:2 gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf durchsetzen konnte.

Deutsche Doppel-Spieler überzeugen

Erfolgreich ins Turnier sind auch die deutschen Doppel-Spezialisten gestartet. Das Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz besiegte die kanadische Paarung Polansky/Shamasdin mit 6:3, 6:2. Andreas Mies mit seinem französischen Partner Fabrice Martin behielten gegen Alexander Bublik aus Kasachstan und den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:3 und 6:4 die Oberhand.

